Cardinals' Xavier Weaver: Ruled out for Week 15
By RotoWire Staff
• 1 min read
Weaver (hamstring) is ruled out for Sunday's game against the Texans, Bo Brack of GoPHNX.com reports.
Weaver has not yet practiced in any capacity since he popped up on last Thursday's injury report with a hamstring issue. With Marvin Harrison (heel) also ruled out versus Houston, expect at least one of Jalen Brooks, Bryson Green, Tejhaun Palmer, Trent Sherfield, or Steven Sims to be elevated from the practice squad for Sunday's contest.
