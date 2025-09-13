Cardinals' Zaven Collins: Healthy for Sunday's game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins (hand) does not carry an injury designation ahead of Sunday's game versus the Panthers, Zach Gershman of the Cardinals' official site reports.
Collins sustained a hand injury during Arizona's season opener at New Orleans, but it evidently was minor and won't be a problem for Week 2. He projects to continue to play a rotational role at linebacker versus Carolina.
