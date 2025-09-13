default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Collins (hand) does not carry an injury designation ahead of Sunday's game versus the Panthers, Zach Gershman of the Cardinals' official site reports.

Collins sustained a hand injury during Arizona's season opener at New Orleans, but it evidently was minor and won't be a problem for Week 2. He projects to continue to play a rotational role at linebacker versus Carolina.

More News