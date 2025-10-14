default-cbs-image
Henley tallied seven tackles (three solo) in Sunday's 29-27 victory versus Miami.

Henley's seven tackles paced the Chargers in the narrow victory. The third-year linebacker has been quite consistent this season, notching between seven and 10 stops in five of his six games so far. Overall, Henley has registered 46 tackles, including 2.0 sacks, along with two pass defenses (including an interception).

