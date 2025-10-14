Chargers' Daiyan Henley: Leads LA with seven stops
By RotoWire Staff
• 1 min read
Henley tallied seven tackles (three solo) in Sunday's 29-27 victory versus Miami.
Henley's seven tackles paced the Chargers in the narrow victory. The third-year linebacker has been quite consistent this season, notching between seven and 10 stops in five of his six games so far. Overall, Henley has registered 46 tackles, including 2.0 sacks, along with two pass defenses (including an interception).
More News
-
Chargers' Daiyan Henley: Eight stops in defeat•
-
Chargers' Daiyan Henley: Bounces back against Giants•
-
Chargers' Daiyan Henley: Just four tackles against Denver•
-
Chargers' Daiyan Henley: Cleared to play Week 3•
-
Chargers' Daiyan Henley: Questionable for Week 3•
-
Chargers' Daiyan Henley: Absent from practice•