Chargers' Elijah Molden: Green light to play Week 11
By RotoWire Staff
• 1 min read
Molden (knee) is active for Sunday's game against Jacksonville.
Molden had his practice reps limited during Week 11 prep due to a knee injury, but he has been cleared to play Sunday after going through pregame warmups. The fifth-year safety has accumulated 30 tackles (17 solo) across seven regular-season games.
More News
-
Chargers' Elijah Molden: Questionable for Sunday•
-
Chargers' Elijah Molden: Good to go against Minnesota•
-
Chargers' Elijah Molden: Officially listed as questionable•
-
Chargers' Elijah Molden: Logs limited practice Tuesday•
-
Chargers' Elijah Molden: Limited on Monday's estimation•
-
Chargers' Elijah Molden: Won't play Week 7•