Chargers' Elijah Molden: Listed questionable for Week 4
By RotoWire Staff
• 1 min read
Molden (hamstring) is questionable for Sunday's game against the Chargers.
Molden was able to practice in full Friday, which would seem to put him on track to play Sunday after missing the previous two contests. It's unclear if Molden will reclaim his starting role from Tony Jefferson once healthy.
