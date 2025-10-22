Chargers' Elijah Molden: Logs limited practice Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Molden (thumb) was a limited participant in practice Tuesday.
Molden was also deemed limited in Monday's practice estimation. The veteran safety hurt his thumb in Week 6 against Miami and didn't play this past Sunday against Indianapolis, but it appears he has a chance of returning to action Thursday versus Minnesota. However, if Molden can't suit up against the Vikings, RJ Mickens will likely again get an elevated role on defense.
