Chargers' Hassan Haskins: Being evaluated for a head injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Haskins (head) is questionable to return to Saturday's game against the Texans.
Haskins exited the game in the fourth quarter after sustaining a potential head injury. The running back accumulated one solo tackle on special teams before his exit.
