Chargers' Hassan Haskins: Questionable for Week 18
By RotoWire Staff
• 1 min read
Haskins (concussion) is officially listed as questionable for Sunday's regular-season finale against the Broncos.
Haskins will need to gain full clearance from the NFL's concussion protocol, including from an independent neurologist, in order to be eligible to suit up Sunday versus Denver. Meanwhile, Omarion Hampton (ankle) has been ruled out for Week 18 while Kimani Vidal (neck) is listed as questionable. Head coach Jim Harbaugh has already stated that the Chargers will rest some starters in preparation for the team's looming playoff run, so if he's cleared to play, Haskins could be in line for an elevated role on offense.
More News
-
Chargers' Hassan Haskins: Able to log limited practice Wednesday•
-
Chargers' Hassan Haskins: Being evaluated for a head injury•
-
Chargers' Hassan Haskins: Fills special-teams role in return•
-
Chargers' Hassan Haskins: Officially active for MNF•
-
Chargers' Hassan Haskins: Activated from IR•
-
Chargers' Hassan Haskins: Questionable for Monday•