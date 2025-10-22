Chargers' Hassan Haskins: Sits out practice Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Haskins (hamstring) was a non-participant in practice Tuesday.
Haskins has gone down as a non-participant on both of the Chargers' first two Week 8 practice reports, and head coach Jim Harbaugh acknowledged earlier Tuesday that the running back is unlikely to play Thursday versus Minnesota. Assuming Haskins is officially ruled out following Wednesday's session, Kimani Vidal would be in line to lead the Los Angeles backfield Thursday, while Nyheim Hines and/or Trayveon Williams could be elevated from the practice squad to provide depth.
More News
-
Chargers' Hassan Haskins: Unlikely to play vs. Minnesota•
-
Chargers' Hassan Haskins: Estimated as DNP on Monday•
-
Chargers' Hassan Haskins: Active Sunday•
-
Chargers' Hassan Haskins: Questionable after full practice•
-
Chargers' Hassan Haskins: Hardly used despite workload bump•
-
Chargers' Hassan Haskins: Candidate to lead backfield Sunday•