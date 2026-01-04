Chargers' Jamaree Salyer: Inactive for Week 18
By RotoWire Staff
• 1 min read
Salyer (hamstring) is inactive for Sunday's game against the Broncos.
Salyer and Bradley Bozeman (concussion) will be the two starting offensive linemen who will be inactive for Sunday's regular-season finale. Bobby Hart is in line to start at left tackle in Salyer's absence.
