Chargers' Tony Jefferson: Ruled out for Week 9
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jefferson (hamstring) has been ruled out ahead of Sunday's game against the Titans.
Jefferson suffered the injury in Week 8 against the Vikings and was unable to practice at all leading up to Sunday's game against Tennessee. Elijah Molden should log nearly all of the snaps at free safety in Jefferson's absence.
