Chiefs' Gardner Minshew: Not returning to Sunday's contest
By RotoWire Staff
• 1 min read
Minshew (knee) won't return to Sunday's game against the Titans.
Prior to his exit, Minshew completed three of his eight pass attempts for 15 yards and carried once for eight yards. In his absence, Chris Oladokun has taken over as the Chiefs' QB for the remainder of Sunday's contest.
