Chiefs' Jalen Royals: DNP on Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Royals (knee) did not practice Tuesday, Pete Sweeney of ArrowheadPride.com reports.
Coach Andy Reid already said last week that he didn't expect Royals to be available to play in Friday's Week 1 opener against the Chargers. The rookie wideout is dealing with knee tendinitis. With Rashee Rice also out due to suspension, Kansas City's top wideouts against Los Angeles are expected to be Xavier Worthy, Hollywood Brown and JuJu Smith-Schuster.
More News
-
Chiefs' Jalen Royals: Looking unlikely for Week 1•
-
Chiefs' Jalen Royals: Remains sidelined Tuesday•
-
Chiefs' Jalen Royals: DNP due to knee tendinitis•
-
Chiefs' Jalen Royals: Totals 40 all-purpose yards in loss•
-
Chiefs' Jalen Royals: Sees some first-team reps•
-
Chiefs' Jalen Royals: Picked up by Kansas City•