default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Royals (knee) did not practice Tuesday, Pete Sweeney of ArrowheadPride.com reports.

Coach Andy Reid already said last week that he didn't expect Royals to be available to play in Friday's Week 1 opener against the Chargers. The rookie wideout is dealing with knee tendinitis. With Rashee Rice also out due to suspension, Kansas City's top wideouts against Los Angeles are expected to be Xavier Worthy, Hollywood Brown and JuJu Smith-Schuster.

More News