default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Watson tallied six solo tackles and an interception during Dallas' win over the Chiefs on Thursday.

Watson had a strong performance despite the loss, as he managed to force the team's lone turnover. The 27-year-old has now compiled 51 tackles (34 solo), including 1.0 sacks, and two interceptions across 12 games played.

More News