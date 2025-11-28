Chiefs' Jaylen Watson: Snags pick in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Watson tallied six solo tackles and an interception during Dallas' win over the Chiefs on Thursday.
Watson had a strong performance despite the loss, as he managed to force the team's lone turnover. The 27-year-old has now compiled 51 tackles (34 solo), including 1.0 sacks, and two interceptions across 12 games played.
More News
-
Chiefs' Jaylen Watson: Upgrades to full practice•
-
Chiefs' Jaylen Watson: Listed as limited in practice•
-
Chiefs' Jaylen Watson: Secures sack in loss•
-
Chiefs' Jaylen Watson: Just one tackle in victory•
-
Chiefs' Jaylen Watson: Picks off Wilson in Week 3 win•
-
Chiefs' Jaylen Watson: Starts at outside corner•