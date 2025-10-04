Chiefs' Kristian Fulton: Questionable for MNF
By RotoWire Staff
• 1 min read
Fulton (ankle) is questionable for Monday night's game against the Jaguars.
Fulton was limited in practice all week and has missed Kansas City's past two contests. If Fulton is unable to return for Week 5, Nohl Williams and Josh Williams could again see elevated roles on defense against the Jaguars.
