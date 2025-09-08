Colts' Camryn Bynum: Nabs interception in Colts debut
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bynum had three total tackles and an interception in Sunday's win over Miami.
Bynum started opposite Nick Cross at safety and played on 38 of the defense's 47 snaps. He was strong in pass coverage with two passes defensed.
