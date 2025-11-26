Colts' Nick Cross: Makes eight stops
By RotoWire Staff
• 1 min read
Cross recorded eight tackles (five solo) in Sunday's 23-20 overtime loss to the Chiefs.
Cross's eight tackles were his highest total since Week 5. His tackle pace is well off pace from his breakout 2024 campaign, though he has chipped in a career-best 2.5 sacks across 11 games.
