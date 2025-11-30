Colts' Tyler Warren: On track to be available Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Warren (illness) is in line to play Sunday against the Texans, Tom Pelissero of NFL Network reports.
Pelissero previously noted that Warren was trending toward being available, with the tight end's Week 13 status set to be officially confirmed when the Colts' inactives are posted ahead of Sunday's 1:00 p.m. ET contest.
