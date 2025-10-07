Colts' Zaire Franklin: Secures sack in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Franklin recorded seven total tackles (three solo), including 1.0 sacks, in Sunday's 40-6 win over Las Vegas.
Franklin reached seven takedowns for the second straight game, including a sack of Geno Smith in the fourth quarter. The linebacker is now up to 29 total tackles (13 solo), including 1.0 sacks, while also notching three passes defensed over five games this season.
