Daniels (elbow) has been cleared for contract, with Commanders coach Dan Quinn saying Friday that health with be the determining factor in the QB's availability for Weeks 16-18, Nicki Jhabvala of The Washington Post reports.

Daniels has been ruled out for Sunday's game at the Giants, but the door appears open for a return at any point thereafter. He re-injured his dislocated left elbow during a blowout loss to the Vikings last week, putting Marcus Mariota back under center for the reminder of that contest and now Week 15.

