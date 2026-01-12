Commanders' Jeremy Reaves: Career-best 91 tackles in 2025
By RotoWire Staff
• 1 min read
Reaves recorded 91 tackles (57 solo), including one sack, and had one interception among his seven passes defensed in 2025.
Reaves appeared in all 17 games, including eight starts, while setting new career highs in every major category. He came into the 2025 campaign with only one career sack and one interception in 64 regular-season appearances, and Reaves' previous high for tackles in a season was 33. He'll likely compete for a starting role again with the Commanders in 2026.
