Commanders' Laremy Tunsil: Exits Sunday's game again
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tunsil (oblique) is questionable to return to Sunday's game against the Jaguars.
Tunsil was cleared to return from a shoulder injury, but he's been taken out of the game again due to an oblique issue. Brandon Coleman is back in at left tackle in Tunsil's absence.
More News
-
Commanders' Laremy Tunsil: Returns vs. Giants•
-
Commanders' Laremy Tunsil: Exits with shoulder injury•
-
Commanders' Laremy Tunsil: Good to go for SNF•
-
Commanders' Laremy Tunsil: Questionable for Week 9•
-
Commanders' Laremy Tunsil: Back at practice•
-
Commanders' Laremy Tunsil: No practice to start week•