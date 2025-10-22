Commanders' Quan Martin: Finishes with seven stops in Week 7
By RotoWire Staff
• 1 min read
Martin tallied seven tackles (three solo) in Sunday's loss against Dallas.
Martin finished as Washington's second-leading tackler behind Bobby Wagner (eight). Through seven games this season, Martin has tallied 41 tackles and two defensed passes.
More News
-
Commanders' Quan Martin: Records nine tackles vs. Chargers•
-
Commanders' Quan Martin: Tallies seven tackles vs. Green Bay•
-
Commanders' Quan Martin: Makes 87 stops in 2024•
-
Commanders' Quan Martin: Sidelined by illness in Week 18•
-
Commanders' Quan Martin: Picks off Penix in Week 17•
-
Commanders' Quan Martin: Past shoulder injury•