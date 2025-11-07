Commanders' Quan Martin: Upgrades to limited practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Martin (hamstring) logged a limited practice session Thursday.
The limited session is an upgrade for Martin after he didn't practice in any capacity Wednesday. The third-year safety suffered a hamstring injury Sunday against Seattle and had to sit out the fourth quarter. Martin's level of practice participation Friday should go a long way in determining his chances of suiting up Week 10 versus Detroit.
