Martin (hamstring) logged a limited practice session Thursday.

The limited session is an upgrade for Martin after he didn't practice in any capacity Wednesday. The third-year safety suffered a hamstring injury Sunday against Seattle and had to sit out the fourth quarter. Martin's level of practice participation Friday should go a long way in determining his chances of suiting up Week 10 versus Detroit.

