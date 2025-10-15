Cowboys' KaVontae Turpin: Slated to practice Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Coach Brian Schottenheimer said Turpin (foot) is expected to practice Wednesday, Joe Hoyt of The Dallas Morning News reports.
Turpin didn't practice at all in advance of sitting out Weeks 5 and 6 due to a foot injury, so his return in some capacity Wednesday is a sign of progress in his recovery. His activity level will be confirmed once the Cowboys post their first Week 7 practice report.
