Cowboys' Payton Turner: Past ribs injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Turner logged two tackles (one solo) in Dallas' preseason loss Saturday versus Baltimore.
Turner suffered a ribs injury during practice last week but is now healthy again. He signed with the team back in March and is competing to earn a spot on the final roster as a backup defensive end.
