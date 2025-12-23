Cowboys' Quinnen Williams: Estimated as limited Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (concussion) was estimated as limited on Monday's practice report, Nick Harris of the Fort Worth Star-Telegram reports.
Williams missed Sunday's win over the Chargers but practiced fully last Friday, suggesting he's nearing a return to action. Dallas is on a short week this week ahead of Thursday's matchup with the Commanders.
