Cowboys' Tyler Guyton: DNP to begin week
By RotoWire Staff
• 1 min read
Guyton (concussion) did not practice Wednesday, Nick Harris of the Fort Worth Star-Telegram reports.
Guyton suffered a concussion in Sunday night's tie with the Packers, so his non-participation to begin the week comes as no surprise. He'll have to progress through the league's concussion protocol to suit up for Sunday's game against the Jets.
