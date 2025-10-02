default-cbs-image
Guyton (concussion) did not practice Wednesday, Nick Harris of the Fort Worth Star-Telegram reports.

Guyton suffered a concussion in Sunday night's tie with the Packers, so his non-participation to begin the week comes as no surprise. He'll have to progress through the league's concussion protocol to suit up for Sunday's game against the Jets.

