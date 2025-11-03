Damontae Kazee: Out in Cleveland
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kazee was released by the Browns on Monday.
The 32-year-old appeared in four games and logged 48 total snaps (37 on special teams, 11 on defense) prior to his release, failing to record a defensive stat. Donovan McMillon and Rayshawn Jenkins (groin) are now expected to operate as Cleveland's top reserve safeties.
