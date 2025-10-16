Dolphins' Jordyn Brooks: Returns to full participation
By RotoWire Staff
• 1 min read
Brooks (neck) was a full participant in practice Thursday, David Furones of the South Florida Sun Sentinel reports.
Brooks began Week 7 prep with a limited session Wednesday, but Thursday's full participation suggests Brooks isn't in any danger of sitting out Sunday's trip to Cleveland. He didn't miss a snap in Miami's Week 6 loss to the Chargers.
