Eagles' Adoree' Jackson: Cleared to play Week 5
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (groin) was a full participant in Friday's practice and does not carry an injury designation into Sunday's game against the Broncos.
Jackson will return from a one-game absence due to a groin injury that he suffered against the Rams in Week 3, which means Kelee Ringo will revert to a rotational role at outside corner for Sunday's matchup. Jackson has registered 13 tackles (nine solo) and two pass defenses through three regular-season games.
