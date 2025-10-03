default-cbs-image
Jackson (groin) was a full participant in Friday's practice and does not carry an injury designation into Sunday's game against the Broncos.

Jackson will return from a one-game absence due to a groin injury that he suffered against the Rams in Week 3, which means Kelee Ringo will revert to a rotational role at outside corner for Sunday's matchup. Jackson has registered 13 tackles (nine solo) and two pass defenses through three regular-season games.

