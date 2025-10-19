Eagles' Adoree' Jackson: Done for day
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (concussion) has been ruled out for the remainder of Sunday's contest against the Vikings.
Jackson and Vikings tight end T.J. Hockenson collided in the third quarter, ultimately resulting in a concussion for Jackson. In his absence, Kelee Ringo will stand to see an increase in workload at cornerback versus Minnesota.
