Eagles' Adoree' Jackson: Makes five stops in Week 13 loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson compiled five tackles (four solo) Friday in a loss to the Bears.
Jackson's tackle total was his highest since he recorded seven stops against the Giants in Week 6. The veteran cornerback has played in 10 contests so far this season, tallying 38 tackles and six defensed passes.
More News
-
Eagles' Adoree' Jackson: Logs full practice Tuesday•
-
Eagles' Adoree' Jackson: Concussion evaluation•
-
Eagles' Adoree' Jackson: Cleared for Week 10•
-
Eagles' Adoree' Jackson: Doesn't practice Friday•
-
Eagles' Adoree' Jackson: Back at practice with limited session•
-
Eagles' Adoree' Jackson: Out with concussion•