Jackson recorded five solo tackles, two pass breakups and an interception in Monday's 22-19 overtime loss to the Chargers.

Jackson now has 43 tackles (33 solo), eight pass breakups and an interception over 11 games. The low tackle count makes him difficult to depend on for fantasy purposes, but he continues to provide plenty of real-life value for the Eagles' secondary.

