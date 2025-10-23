Eagles' Grant Calcaterra: Still limited Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Calcaterra (oblique) remained limited in Thursday's practice.
Calcaterra has missed two consecutive games with the injury, but back-to-back limited practices at least gives him a chance to return for Week 8 against the Giants. Calcaterra has four catches for 40 scoreless yards as Dallas Goedert's distant backup this season.
