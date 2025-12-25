Eagles' Lane Johnson: Doesn't practice Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Johnson (foot) did not practice Wednesday.
Johnson has missed the Eagles' last five games due to a right Lisfranc sprain. He'll need to log a full practice by Friday in order to avoid an injury designation for Sunday's game against the Bills.
