Washington (concussion) was a limited participant in Wednesday's practice, Tori McElhaney of the team's official site reports.

Washington has been in the NFL's five-step concussion protocol since shortly after Atlanta's season-opening loss to Tampa Bay. He was able to log a trio of limited practice sessions last week and was limited again Wednesday, but he won't be able to return to game action until he clears protocol. Journeyman wideout David Sills logged 38 percent of the Falcons' offensive snaps in Week 3 to help cover for Washington's absence.

