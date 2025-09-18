Falcons' Casey Washington: Remains limited Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Washington (concussion) remained limited in Thursday's practice.
Washington remains in the league's concussion protocol, and he'll likely need to log a full practice Friday if he's going to have any chance of playing Sunday against the Panthers.
More News
-
Falcons' Casey Washington: Gets in limited practice•
-
Falcons' Casey Washington: Missing Week 2 due to concussion•
-
Falcons' Casey Washington: Another DNP on Thursday•
-
Falcons' Casey Washington: DNP due to concussion•
-
Falcons' Casey Washington: Sees six targets in opener•
-
Falcons' Casey Washington: Makes team out of camp•