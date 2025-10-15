Falcons' Darnell Mooney: Listed as limited
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mooney (hamstring) is listed as a limited participant on Wednesday's estimated injury report, Marc Raimondi of ESPN.com reports.
The Falcons didn't practice Wednesday, but the listing suggests Mooney will participate later this week. He hasn't practiced since injuring his hamstring during a Week 4 win over Washington.
