Falcons' Kaden Elliss: Back to full practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Elliss (groin) returned to a full practice Thursday.
Elliss should be fine for Sunday's game against the Panthers. The veteran linebacker has played 100 percent of the Falcons' defensive snaps this season, recording nine tackles (five solo) and one pass breakup.
