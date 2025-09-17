Falcons' Kaden Elliss: Four tackles against Minnesota
By RotoWire Staff
• 1 min read
Elliss recorded four tackles (two solo) in the Falcons' win over the Vikings on Sunday night.
Elliss played all 47 defensive snaps, as Minnesota couldn't sustain many drives in the lopsided loss to Atlanta. Through two games, Elliss has logged nine tackles (five solo), one pass breakup and one QB hit on 100 percent of the Falcons' defensive snaps.
