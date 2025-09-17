default-cbs-image
Elliss (groin) was limited in Wednesday's practice.

Elliss played 100 percent of the defensive snaps last Sunday night against Minnesota, so it's unclear when he was injured. If Elliss is unavailable for Week 3 against the Panthers, DeAngelo Malone, JD Bertrand and Josh Woods would be next in line for snaps alongside Divine Deablo at linebacker.

