Quitoriano played 13 special-teams snaps during Friday's 23-20 preseason loss to the Titans.

After not suiting up during the preseason opener, Quitoriano played exclusively on special teams against the Titans. Despite the limited action, Quitoriano made his presence felt, forcing and recovering a fumble during a kickoff in the third quarter. Quitoriano is battling with Feleipe Franks for the third, and likely final, tight end spot behind Kyle Pitts and Charlie Woerner.

