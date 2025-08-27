Falcons' Teagan Quitoriano: Part of crowded TE group
By RotoWire Staff
• 1 min read
Quitoriano made the Falcons' initial 53-man roster Tuesday.
The Falcons kept four tight ends, with Quitoriano and Feleipe Franks competing for reserve snaps behind Kyle Pitts and Charlie Woerner. Quitoriano caught nine passes for 146 yards during his first two seasons in Houston but wasn't targeted across 96 offensive snaps last year.
