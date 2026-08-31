Be elite. That's the goal of every Fantasy manager in every league. But it's not always easy to achieve in 12-team leagues and larger. In those formats, you're likely going to have some holes on your roster, at least on Draft Day.
That shouldn't be the case in 10-team leagues or smaller -- if you do it right. In a shallow league, where every manager has an all-star roster, you want to find a way to stand out. And there are a few ways to make that happen.
We held a 10-team, half-PPR mock draft Friday on our Fantasy Football Today podcast. I had the No. 6 overall pick, and I tried to make my roster elite.
My approach was to be aggressive at quarterback and tight end, and I did that with Brock Bowers in Round 2 and Josh Allen in Round 4. I probably wouldn't draft those positions so close together in a 12-team league, but I knew I could pass on running backs and receivers there and still recover with quality talent.
By drafting Bowers and Allen, I have what should be a positional advantage. And I still built a standout receiving corps (Amon-Ra St. Brown, Drake London, Garrett Wilson, Matthew Golden and Jalen Coker) with quality running backs (Cam Skattebo, David Montgomery, Jonathon Brooks, Jaylen Warren, Mike Washington Jr., Kaelon Black and Emmett Johnson).
Now, you can argue that my running backs are weak, which is fair in a 10-team league. But if Allen, Bowers and my top three receivers perform as expected, I should be fairly successful in this format.
Keep in mind that not everyone will be able to land the best quarterback and tight end on the same roster, and I would prefer to target the top tight ends since quarterback is so deep. For example, I like the build from Clinton Derouen, who had the No. 3 overall pick.
His quarterback is Lamar Jackson, and the tight end is Colston Loveland (he also drafted Mark Andrews). At running back, Derouen has Saquon Barkley, Travis Etienne, Tony Pollard, Woody Marks and Jonah Coleman. And the receivers are Ja'Marr Chase, Nico Collins, Rome Odunze, Brian Thomas Jr., Josh Downs and Makai Lemon.
Derouen got Loveland in Round 4 and Jackson in Round 6, and he did that at fair value. His talent at running back and receiver is impressive, and Derouen should have a playoff-caliber roster.
You can also load up at running back and receiver and hope you're just better than everyone else. Dark Link did that from the No. 2 spot with Bijan Robinson, Javonte Williams, Bhayshul Tuten, Kenneth Gainwell, Tank Bigsby and Braelon Allen at running back. And Link has Justin Jefferson, Malik Nabers, Luther Burden III, Chris Godwin and Quentin Johnston at receiver. Link's quarterback is Jalen Hurts, and the tight ends are Dallas Goedert and Isaiah Likely.
I like that roster a lot, even if he has a mid-tier quarterback and fallback options at tight end. His talent elsewhere should carry him into the playoffs.
Take a look at all of these rosters and see which build you like best. Just remember that in a 10-team league, you want to stand out as much as possible since all of these teams are filled with all stars. Your goal is to be elite.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award 0.5 points for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE and 2 FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Michael Villafana, Podcast Listener
2. Dark Link, Podcast Listener
3. Clinton Derouen, Podcast Listener
4. Chris Harrington, Podcast Listener
5. Stephen Diephuis, Podcast Listener
6. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
7. Matt Frasco, Podcast Listener
8. Jonathan Slusser, Podcast Listener
9. Thomas Denardo, Podcast Listener
10. James Leonard, St. Jude donor
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Michael Villafana
|J. Gibbs RB DET
|2
|Dark Link
|B. Robinson RB ATL
|3
|Clinton Derouen
|J. Chase WR CIN
|4
|Chris Harrington
|P. Nacua WR LAR
|5
|Stephen Diephuis
|J. Taylor RB IND
|6
|Jamey Eisenberg
|A. St. Brown WR DET
|7
|Matt Frasco
|J. Smith-Njigba WR SEA
|8
|Jonathan Slusser
|J. Cook RB BUF
|9
|Thomas Denardo
|C. McCaffrey RB SF
|10
|Jose Jaime
|D. Henry RB BAL
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|11
|Jose Jaime
|C. Brown RB CIN
|12
|Thomas Denardo
|A. Brown WR NE
|13
|Jonathan Slusser
|K. Walker III RB KC
|14
|Matt Frasco
|D. Achane RB MIA
|15
|Jamey Eisenberg
|B. Bowers TE LV
|16
|Stephen Diephuis
|O. Hampton RB LAC
|17
|Chris Harrington
|C. Lamb WR DAL
|18
|Clinton Derouen
|N. Collins WR HOU
|19
|Dark Link
|J. Jefferson WR MIN
|20
|Michael Villafana
|R. Rice WR KC
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|21
|Michael Villafana
|G. Pickens WR DAL
|22
|Dark Link
|M. Nabers WR NYG
|23
|Clinton Derouen
|S. Barkley RB PHI
|24
|Chris Harrington
|K. Williams RB LAR
|25
|Stephen Diephuis
|D. Smith WR PHI
|26
|Jamey Eisenberg
|D. London WR ATL
|27
|Matt Frasco
|T. McBride TE ARI
|28
|Jonathan Slusser
|C. Olave WR NO
|29
|Thomas Denardo
|T. Higgins WR CIN
|30
|Jose Jaime
|Z. Flowers WR BAL
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|31
|Jose Jaime
|A. Jeanty RB LV
|32
|Thomas Denardo
|L. McConkey WR LAC
|33
|Jonathan Slusser
|J. Jacobs RB GB
|34
|Matt Frasco
|J. Love RB ARI
|35
|Jamey Eisenberg
|J. Allen QB BUF
|36
|Stephen Diephuis
|D. Swift RB CHI
|37
|Chris Harrington
|E. Egbuka WR TB
|38
|Clinton Derouen
|C. Loveland TE CHI
|39
|Dark Link
|J. Williams RB DAL
|40
|Michael Villafana
|B. Hall RB NYJ
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|41
|Michael Villafana
|D. Moore WR BUF
|42
|Dark Link
|L. Burden III WR CHI
|43
|Clinton Derouen
|T. Etienne RB NO
|44
|Chris Harrington
|J. Waddle WR DEN
|45
|Stephen Diephuis
|S. LaPorta TE DET
|46
|Jamey Eisenberg
|G. Wilson WR NYJ
|47
|Matt Frasco
|T. McMillan WR CAR
|48
|Jonathan Slusser
|J. Williams WR DET
|49
|Thomas Denardo
|B. Irving RB TB
|50
|Jose Jaime
|T. McLaurin WR WAS
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|51
|Jose Jaime
|M. Evans WR SF
|52
|Thomas Denardo
|D. Adams WR LAR
|53
|Jonathan Slusser
|C. Watson WR GB
|54
|Matt Frasco
|Q. Judkins RB CLE
|55
|Jamey Eisenberg
|C. Skattebo RB NYG
|56
|Stephen Diephuis
|P. Washington WR JAC
|57
|Chris Harrington
|J. Price RB SEA
|58
|Clinton Derouen
|L. Jackson QB BAL
|59
|Dark Link
|B. Tuten RB JAC
|60
|Michael Villafana
|J. Burrow QB CIN
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|61
|Michael Villafana
|T. Warren TE IND
|62
|Dark Link
|C. Godwin WR TB
|63
|Clinton Derouen
|R. Odunze WR CHI
|64
|Chris Harrington
|D. Maye QB NE
|65
|Stephen Diephuis
|J. Mason RB MIN
|66
|Jamey Eisenberg
|D. Montgomery RB HOU
|67
|Matt Frasco
|M. Harrison Jr. WR ARI
|68
|Jonathan Slusser
|R. Stevenson RB NE
|69
|Thomas Denardo
|J. Dobbins RB DEN
|70
|Jose Jaime
|A. Pierce WR IND
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|71
|Jose Jaime
|G. Kittle TE SF
|72
|Thomas Denardo
|T. Kraft TE GB
|73
|Jonathan Slusser
|C. Tate WR TEN
|74
|Matt Frasco
|T. Henderson RB NE
|75
|Jamey Eisenberg
|J. Brooks RB CAR
|76
|Stephen Diephuis
|J. Reed WR GB
|77
|Chris Harrington
|R. Dowdle RB PIT
|78
|Clinton Derouen
|T. Pollard RB TEN
|79
|Dark Link
|Q. Johnston WR LAC
|80
|Michael Villafana
|R. Harvey RB DEN
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|81
|Michael Villafana
|C. Sutton WR DEN
|82
|Dark Link
|J. Daniels QB WAS
|83
|Clinton Derouen
|B. Thomas Jr. WR JAC
|84
|Chris Harrington
|B. Corum RB LAR
|85
|Stephen Diephuis
|J. Hurts QB PHI
|86
|Jamey Eisenberg
|J. Warren RB PIT
|87
|Matt Frasco
|D. Metcalf WR PIT
|88
|Jonathan Slusser
|S. Diggs WR WAS
|89
|Thomas Denardo
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|90
|Jose Jaime
|D. Prescott QB DAL
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|91
|Jose Jaime
|K. Concepcion WR CLE
|92
|Thomas Denardo
|M. Lloyd RB GB
|93
|Jonathan Slusser
|D. Stribling WR SF
|94
|Matt Frasco
|H. Fannin Jr. TE CLE
|95
|Jamey Eisenberg
|M. Washington Jr. RB LV
|96
|Stephen Diephuis
|M. Wilson WR ARI
|97
|Chris Harrington
|K. Pitts TE ATL
|98
|Clinton Derouen
|J. Downs WR IND
|99
|Dark Link
|K. Gainwell RB TB
|100
|Michael Villafana
|C. Hubbard RB CAR
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|101
|Michael Villafana
|J. Addison WR MIN
|102
|Dark Link
|D. Goedert TE PHI
|103
|Clinton Derouen
|W. Marks RB HOU
|104
|Chris Harrington
|J. Tyson WR NO
|105
|Stephen Diephuis
|K. Monangai RB CHI
|106
|Jamey Eisenberg
|M. Golden WR GB
|107
|Matt Frasco
|J. Lane WR BAL
|108
|Jonathan Slusser
|T. Lawrence QB JAC
|109
|Thomas Denardo
|W. Robinson WR TEN
|110
|Jose Jaime
|T. Kelce TE KC
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|111
|Jose Jaime
|M. Pittman WR PIT
|112
|Thomas Denardo
|A. Jones RB MIN
|113
|Jonathan Slusser
|R. White RB WAS
|114
|Matt Frasco
|C. Williams QB CHI
|115
|Jamey Eisenberg
|J. Coker WR CAR
|116
|Stephen Diephuis
|C. Rodriguez Jr. RB JAC
|117
|Chris Harrington
|Z. Charbonnet RB SEA
|118
|Clinton Derouen
|J. Coleman RB DEN
|119
|Dark Link
|I. Likely TE NYG
|120
|Michael Villafana
|B. Robinson Jr. RB ATL
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|121
|Michael Villafana
|T. Tucker WR LV
|122
|Dark Link
|T. Bigsby RB PHI
|123
|Clinton Derouen
|M. Lemon WR PHI
|124
|Chris Harrington
|J. Ferguson TE DAL
|125
|Stephen Diephuis
|T. Allgeier RB ARI
|126
|Jamey Eisenberg
|K. Black RB SF
|127
|Matt Frasco
|J. Nailor WR LV
|128
|Jonathan Slusser
|R. Doubs WR NE
|129
|Thomas Denardo
|J. Herbert QB LAC
|130
|Jose Jaime
|R. Shaheed WR SEA
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|131
|Jose Jaime
|J. Jennings WR MIN
|132
|Thomas Denardo
|N. Harris RB NYG
|133
|Jonathan Slusser
|D. Kincaid TE BUF
|134
|Matt Frasco
|B. Purdy QB SF
|135
|Jamey Eisenberg
|E. Johnson RB KC
|136
|Stephen Diephuis
|R. Davis RB BUF
|137
|Chris Harrington
|J. Dart QB NYG
|138
|Clinton Derouen
|M. Andrews TE BAL
|139
|Dark Link
|B. Allen RB NYJ
|140
|Michael Villafana
|T. Tracy Jr. RB NYG
|Michael Villafana
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|J. Gibbs RB DET
|2
|20
|R. Rice WR KC
|3
|21
|G. Pickens WR DAL
|4
|40
|B. Hall RB NYJ
|5
|41
|D. Moore WR BUF
|6
|60
|J. Burrow QB CIN
|7
|61
|T. Warren TE IND
|8
|80
|R. Harvey RB DEN
|9
|81
|C. Sutton WR DEN
|10
|100
|C. Hubbard RB CAR
|11
|101
|J. Addison WR MIN
|12
|120
|B. Robinson Jr. RB ATL
|13
|121
|T. Tucker WR LV
|14
|140
|T. Tracy Jr. RB NYG
|Dark Link
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|B. Robinson RB ATL
|2
|19
|J. Jefferson WR MIN
|3
|22
|M. Nabers WR NYG
|4
|39
|J. Williams RB DAL
|5
|42
|L. Burden III WR CHI
|6
|59
|B. Tuten RB JAC
|7
|62
|C. Godwin WR TB
|8
|79
|Q. Johnston WR LAC
|9
|82
|J. Daniels QB WAS
|10
|99
|K. Gainwell RB TB
|11
|102
|D. Goedert TE PHI
|12
|119
|I. Likely TE NYG
|13
|122
|T. Bigsby RB PHI
|14
|139
|B. Allen RB NYJ
|Clinton Derouen
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|J. Chase WR CIN
|2
|18
|N. Collins WR HOU
|3
|23
|S. Barkley RB PHI
|4
|38
|C. Loveland TE CHI
|5
|43
|T. Etienne RB NO
|6
|58
|L. Jackson QB BAL
|7
|63
|R. Odunze WR CHI
|8
|78
|T. Pollard RB TEN
|9
|83
|B. Thomas Jr. WR JAC
|10
|98
|J. Downs WR IND
|11
|103
|W. Marks RB HOU
|12
|118
|J. Coleman RB DEN
|13
|123
|M. Lemon WR PHI
|14
|138
|M. Andrews TE BAL
|Chris Harrington
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|P. Nacua WR LAR
|2
|17
|C. Lamb WR DAL
|3
|24
|K. Williams RB LAR
|4
|37
|E. Egbuka WR TB
|5
|44
|J. Waddle WR DEN
|6
|57
|J. Price RB SEA
|7
|64
|D. Maye QB NE
|8
|77
|R. Dowdle RB PIT
|9
|84
|B. Corum RB LAR
|10
|97
|K. Pitts TE ATL
|11
|104
|J. Tyson WR NO
|12
|117
|Z. Charbonnet RB SEA
|13
|124
|J. Ferguson TE DAL
|14
|137
|J. Dart QB NYG
|Stephen Diephuis
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|J. Taylor RB IND
|2
|16
|O. Hampton RB LAC
|3
|25
|D. Smith WR PHI
|4
|36
|D. Swift RB CHI
|5
|45
|S. LaPorta TE DET
|6
|56
|P. Washington WR JAC
|7
|65
|J. Mason RB MIN
|8
|76
|J. Reed WR GB
|9
|85
|J. Hurts QB PHI
|10
|96
|M. Wilson WR ARI
|11
|105
|K. Monangai RB CHI
|12
|116
|C. Rodriguez Jr. RB JAC
|13
|125
|T. Allgeier RB ARI
|14
|136
|R. Davis RB BUF
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|A. St. Brown WR DET
|2
|15
|B. Bowers TE LV
|3
|26
|D. London WR ATL
|4
|35
|J. Allen QB BUF
|5
|46
|G. Wilson WR NYJ
|6
|55
|C. Skattebo RB NYG
|7
|66
|D. Montgomery RB HOU
|8
|75
|J. Brooks RB CAR
|9
|86
|J. Warren RB PIT
|10
|95
|M. Washington Jr. RB LV
|11
|106
|M. Golden WR GB
|12
|115
|J. Coker WR CAR
|13
|126
|K. Black RB SF
|14
|135
|E. Johnson RB KC
|Matt Frasco
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|J. Smith-Njigba WR SEA
|2
|14
|D. Achane RB MIA
|3
|27
|T. McBride TE ARI
|4
|34
|J. Love RB ARI
|5
|47
|T. McMillan WR CAR
|6
|54
|Q. Judkins RB CLE
|7
|67
|M. Harrison Jr. WR ARI
|8
|74
|T. Henderson RB NE
|9
|87
|D. Metcalf WR PIT
|10
|94
|H. Fannin Jr. TE CLE
|11
|107
|J. Lane WR BAL
|12
|114
|C. Williams QB CHI
|13
|127
|J. Nailor WR LV
|14
|134
|B. Purdy QB SF
|Jonathan Slusser
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|J. Cook RB BUF
|2
|13
|K. Walker III RB KC
|3
|28
|C. Olave WR NO
|4
|33
|J. Jacobs RB GB
|5
|48
|J. Williams WR DET
|6
|53
|C. Watson WR GB
|7
|68
|R. Stevenson RB NE
|8
|73
|C. Tate WR TEN
|9
|88
|S. Diggs WR WAS
|10
|93
|D. Stribling WR SF
|11
|108
|T. Lawrence QB JAC
|12
|113
|R. White RB WAS
|13
|128
|R. Doubs WR NE
|14
|133
|D. Kincaid TE BUF
|Thomas Denardo
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|C. McCaffrey RB SF
|2
|12
|A. Brown WR NE
|3
|29
|T. Higgins WR CIN
|4
|32
|L. McConkey WR LAC
|5
|49
|B. Irving RB TB
|6
|52
|D. Adams WR LAR
|7
|69
|J. Dobbins RB DEN
|8
|72
|T. Kraft TE GB
|9
|89
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|10
|92
|M. Lloyd RB GB
|11
|109
|W. Robinson WR TEN
|12
|112
|A. Jones RB MIN
|13
|129
|J. Herbert QB LAC
|14
|132
|N. Harris RB NYG
|Jose Jaime
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|D. Henry RB BAL
|2
|11
|C. Brown RB CIN
|3
|30
|Z. Flowers WR BAL
|4
|31
|A. Jeanty RB LV
|5
|50
|T. McLaurin WR WAS
|6
|51
|M. Evans WR SF
|7
|70
|A. Pierce WR IND
|8
|71
|G. Kittle TE SF
|9
|90
|D. Prescott QB DAL
|10
|91
|K. Concepcion WR CLE
|11
|110
|T. Kelce TE KC
|12
|111
|M. Pittman WR PIT
|13
|130
|R. Shaheed WR SEA
|14
|131
|J. Jennings WR MIN