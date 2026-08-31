Be elite. That's the goal of every Fantasy manager in every league. But it's not always easy to achieve in 12-team leagues and larger. In those formats, you're likely going to have some holes on your roster, at least on Draft Day.

That shouldn't be the case in 10-team leagues or smaller -- if you do it right. In a shallow league, where every manager has an all-star roster, you want to find a way to stand out. And there are a few ways to make that happen.

We held a 10-team, half-PPR mock draft Friday on our Fantasy Football Today podcast. I had the No. 6 overall pick, and I tried to make my roster elite.

My approach was to be aggressive at quarterback and tight end, and I did that with Brock Bowers in Round 2 and Josh Allen in Round 4. I probably wouldn't draft those positions so close together in a 12-team league, but I knew I could pass on running backs and receivers there and still recover with quality talent.

By drafting Bowers and Allen, I have what should be a positional advantage. And I still built a standout receiving corps (Amon-Ra St. Brown, Drake London, Garrett Wilson, Matthew Golden and Jalen Coker) with quality running backs (Cam Skattebo, David Montgomery, Jonathon Brooks, Jaylen Warren, Mike Washington Jr., Kaelon Black and Emmett Johnson).

Now, you can argue that my running backs are weak, which is fair in a 10-team league. But if Allen, Bowers and my top three receivers perform as expected, I should be fairly successful in this format.

Keep in mind that not everyone will be able to land the best quarterback and tight end on the same roster, and I would prefer to target the top tight ends since quarterback is so deep. For example, I like the build from Clinton Derouen, who had the No. 3 overall pick.

His quarterback is Lamar Jackson, and the tight end is Colston Loveland (he also drafted Mark Andrews). At running back, Derouen has Saquon Barkley, Travis Etienne, Tony Pollard, Woody Marks and Jonah Coleman. And the receivers are Ja'Marr Chase, Nico Collins, Rome Odunze, Brian Thomas Jr., Josh Downs and Makai Lemon.

Derouen got Loveland in Round 4 and Jackson in Round 6, and he did that at fair value. His talent at running back and receiver is impressive, and Derouen should have a playoff-caliber roster.

You can also load up at running back and receiver and hope you're just better than everyone else. Dark Link did that from the No. 2 spot with Bijan Robinson, Javonte Williams, Bhayshul Tuten, Kenneth Gainwell, Tank Bigsby and Braelon Allen at running back. And Link has Justin Jefferson, Malik Nabers, Luther Burden III, Chris Godwin and Quentin Johnston at receiver. Link's quarterback is Jalen Hurts, and the tight ends are Dallas Goedert and Isaiah Likely.

I like that roster a lot, even if he has a mid-tier quarterback and fallback options at tight end. His talent elsewhere should carry him into the playoffs.

Take a look at all of these rosters and see which build you like best. Just remember that in a 10-team league, you want to stand out as much as possible since all of these teams are filled with all stars. Your goal is to be elite.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award 0.5 points for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE and 2 FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Michael Villafana, Podcast Listener

2. Dark Link, Podcast Listener

3. Clinton Derouen, Podcast Listener

4. Chris Harrington, Podcast Listener

5. Stephen Diephuis, Podcast Listener

6. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer

7. Matt Frasco, Podcast Listener

8. Jonathan Slusser, Podcast Listener

9. Thomas Denardo, Podcast Listener

10. James Leonard, St. Jude donor

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Michael Villafana J. Gibbs RB DET
2 Dark Link B. Robinson RB ATL
3 Clinton Derouen J. Chase WR CIN
4 Chris Harrington P. Nacua WR LAR
5 Stephen Diephuis J. Taylor RB IND
6 Jamey Eisenberg A. St. Brown WR DET
7 Matt Frasco J. Smith-Njigba WR SEA
8 Jonathan Slusser J. Cook RB BUF
9 Thomas Denardo C. McCaffrey RB SF
10 Jose Jaime D. Henry RB BAL
Round 2
Pos Team Player
11 Jose Jaime C. Brown RB CIN
12 Thomas Denardo A. Brown WR NE
13 Jonathan Slusser K. Walker III RB KC
14 Matt Frasco D. Achane RB MIA
15 Jamey Eisenberg B. Bowers TE LV
16 Stephen Diephuis O. Hampton RB LAC
17 Chris Harrington C. Lamb WR DAL
18 Clinton Derouen N. Collins WR HOU
19 Dark Link J. Jefferson WR MIN
20 Michael Villafana R. Rice WR KC
Round 3
Pos Team Player
21 Michael Villafana G. Pickens WR DAL
22 Dark Link M. Nabers WR NYG
23 Clinton Derouen S. Barkley RB PHI
24 Chris Harrington K. Williams RB LAR
25 Stephen Diephuis D. Smith WR PHI
26 Jamey Eisenberg D. London WR ATL
27 Matt Frasco T. McBride TE ARI
28 Jonathan Slusser C. Olave WR NO
29 Thomas Denardo T. Higgins WR CIN
30 Jose Jaime Z. Flowers WR BAL
Round 4
Pos Team Player
31 Jose Jaime A. Jeanty RB LV
32 Thomas Denardo L. McConkey WR LAC
33 Jonathan Slusser J. Jacobs RB GB
34 Matt Frasco J. Love RB ARI
35 Jamey Eisenberg J. Allen QB BUF
36 Stephen Diephuis D. Swift RB CHI
37 Chris Harrington E. Egbuka WR TB
38 Clinton Derouen C. Loveland TE CHI
39 Dark Link J. Williams RB DAL
40 Michael Villafana B. Hall RB NYJ
Round 5
Pos Team Player
41 Michael Villafana D. Moore WR BUF
42 Dark Link L. Burden III WR CHI
43 Clinton Derouen T. Etienne RB NO
44 Chris Harrington J. Waddle WR DEN
45 Stephen Diephuis S. LaPorta TE DET
46 Jamey Eisenberg G. Wilson WR NYJ
47 Matt Frasco T. McMillan WR CAR
48 Jonathan Slusser J. Williams WR DET
49 Thomas Denardo B. Irving RB TB
50 Jose Jaime T. McLaurin WR WAS
Round 6
Pos Team Player
51 Jose Jaime M. Evans WR SF
52 Thomas Denardo D. Adams WR LAR
53 Jonathan Slusser C. Watson WR GB
54 Matt Frasco Q. Judkins RB CLE
55 Jamey Eisenberg C. Skattebo RB NYG
56 Stephen Diephuis P. Washington WR JAC
57 Chris Harrington J. Price RB SEA
58 Clinton Derouen L. Jackson QB BAL
59 Dark Link B. Tuten RB JAC
60 Michael Villafana J. Burrow QB CIN
Round 7
Pos Team Player
61 Michael Villafana T. Warren TE IND
62 Dark Link C. Godwin WR TB
63 Clinton Derouen R. Odunze WR CHI
64 Chris Harrington D. Maye QB NE
65 Stephen Diephuis J. Mason RB MIN
66 Jamey Eisenberg D. Montgomery RB HOU
67 Matt Frasco M. Harrison Jr. WR ARI
68 Jonathan Slusser R. Stevenson RB NE
69 Thomas Denardo J. Dobbins RB DEN
70 Jose Jaime A. Pierce WR IND
Round 8
Pos Team Player
71 Jose Jaime G. Kittle TE SF
72 Thomas Denardo T. Kraft TE GB
73 Jonathan Slusser C. Tate WR TEN
74 Matt Frasco T. Henderson RB NE
75 Jamey Eisenberg J. Brooks RB CAR
76 Stephen Diephuis J. Reed WR GB
77 Chris Harrington R. Dowdle RB PIT
78 Clinton Derouen T. Pollard RB TEN
79 Dark Link Q. Johnston WR LAC
80 Michael Villafana R. Harvey RB DEN
Round 9
Pos Team Player
81 Michael Villafana C. Sutton WR DEN
82 Dark Link J. Daniels QB WAS
83 Clinton Derouen B. Thomas Jr. WR JAC
84 Chris Harrington B. Corum RB LAR
85 Stephen Diephuis J. Hurts QB PHI
86 Jamey Eisenberg J. Warren RB PIT
87 Matt Frasco D. Metcalf WR PIT
88 Jonathan Slusser S. Diggs WR WAS
89 Thomas Denardo J. Croskey-Merritt RB WAS
90 Jose Jaime D. Prescott QB DAL
Round 10
Pos Team Player
91 Jose Jaime K. Concepcion WR CLE
92 Thomas Denardo M. Lloyd RB GB
93 Jonathan Slusser D. Stribling WR SF
94 Matt Frasco H. Fannin Jr. TE CLE
95 Jamey Eisenberg M. Washington Jr. RB LV
96 Stephen Diephuis M. Wilson WR ARI
97 Chris Harrington K. Pitts TE ATL
98 Clinton Derouen J. Downs WR IND
99 Dark Link K. Gainwell RB TB
100 Michael Villafana C. Hubbard RB CAR
Round 11
Pos Team Player
101 Michael Villafana J. Addison WR MIN
102 Dark Link D. Goedert TE PHI
103 Clinton Derouen W. Marks RB HOU
104 Chris Harrington J. Tyson WR NO
105 Stephen Diephuis K. Monangai RB CHI
106 Jamey Eisenberg M. Golden WR GB
107 Matt Frasco J. Lane WR BAL
108 Jonathan Slusser T. Lawrence QB JAC
109 Thomas Denardo W. Robinson WR TEN
110 Jose Jaime T. Kelce TE KC
Round 12
Pos Team Player
111 Jose Jaime M. Pittman WR PIT
112 Thomas Denardo A. Jones RB MIN
113 Jonathan Slusser R. White RB WAS
114 Matt Frasco C. Williams QB CHI
115 Jamey Eisenberg J. Coker WR CAR
116 Stephen Diephuis C. Rodriguez Jr. RB JAC
117 Chris Harrington Z. Charbonnet RB SEA
118 Clinton Derouen J. Coleman RB DEN
119 Dark Link I. Likely TE NYG
120 Michael Villafana B. Robinson Jr. RB ATL
Round 13
Pos Team Player
121 Michael Villafana T. Tucker WR LV
122 Dark Link T. Bigsby RB PHI
123 Clinton Derouen M. Lemon WR PHI
124 Chris Harrington J. Ferguson TE DAL
125 Stephen Diephuis T. Allgeier RB ARI
126 Jamey Eisenberg K. Black RB SF
127 Matt Frasco J. Nailor WR LV
128 Jonathan Slusser R. Doubs WR NE
129 Thomas Denardo J. Herbert QB LAC
130 Jose Jaime R. Shaheed WR SEA
Round 14
Pos Team Player
131 Jose Jaime J. Jennings WR MIN
132 Thomas Denardo N. Harris RB NYG
133 Jonathan Slusser D. Kincaid TE BUF
134 Matt Frasco B. Purdy QB SF
135 Jamey Eisenberg E. Johnson RB KC
136 Stephen Diephuis R. Davis RB BUF
137 Chris Harrington J. Dart QB NYG
138 Clinton Derouen M. Andrews TE BAL
139 Dark Link B. Allen RB NYJ
140 Michael Villafana T. Tracy Jr. RB NYG
Team by Team
Michael Villafana
Rd Pk Player
1 1 J. Gibbs RB DET
2 20 R. Rice WR KC
3 21 G. Pickens WR DAL
4 40 B. Hall RB NYJ
5 41 D. Moore WR BUF
6 60 J. Burrow QB CIN
7 61 T. Warren TE IND
8 80 R. Harvey RB DEN
9 81 C. Sutton WR DEN
10 100 C. Hubbard RB CAR
11 101 J. Addison WR MIN
12 120 B. Robinson Jr. RB ATL
13 121 T. Tucker WR LV
14 140 T. Tracy Jr. RB NYG
Dark Link
Rd Pk Player
1 2 B. Robinson RB ATL
2 19 J. Jefferson WR MIN
3 22 M. Nabers WR NYG
4 39 J. Williams RB DAL
5 42 L. Burden III WR CHI
6 59 B. Tuten RB JAC
7 62 C. Godwin WR TB
8 79 Q. Johnston WR LAC
9 82 J. Daniels QB WAS
10 99 K. Gainwell RB TB
11 102 D. Goedert TE PHI
12 119 I. Likely TE NYG
13 122 T. Bigsby RB PHI
14 139 B. Allen RB NYJ
Clinton Derouen
Rd Pk Player
1 3 J. Chase WR CIN
2 18 N. Collins WR HOU
3 23 S. Barkley RB PHI
4 38 C. Loveland TE CHI
5 43 T. Etienne RB NO
6 58 L. Jackson QB BAL
7 63 R. Odunze WR CHI
8 78 T. Pollard RB TEN
9 83 B. Thomas Jr. WR JAC
10 98 J. Downs WR IND
11 103 W. Marks RB HOU
12 118 J. Coleman RB DEN
13 123 M. Lemon WR PHI
14 138 M. Andrews TE BAL
Chris Harrington
Rd Pk Player
1 4 P. Nacua WR LAR
2 17 C. Lamb WR DAL
3 24 K. Williams RB LAR
4 37 E. Egbuka WR TB
5 44 J. Waddle WR DEN
6 57 J. Price RB SEA
7 64 D. Maye QB NE
8 77 R. Dowdle RB PIT
9 84 B. Corum RB LAR
10 97 K. Pitts TE ATL
11 104 J. Tyson WR NO
12 117 Z. Charbonnet RB SEA
13 124 J. Ferguson TE DAL
14 137 J. Dart QB NYG
Stephen Diephuis
Rd Pk Player
1 5 J. Taylor RB IND
2 16 O. Hampton RB LAC
3 25 D. Smith WR PHI
4 36 D. Swift RB CHI
5 45 S. LaPorta TE DET
6 56 P. Washington WR JAC
7 65 J. Mason RB MIN
8 76 J. Reed WR GB
9 85 J. Hurts QB PHI
10 96 M. Wilson WR ARI
11 105 K. Monangai RB CHI
12 116 C. Rodriguez Jr. RB JAC
13 125 T. Allgeier RB ARI
14 136 R. Davis RB BUF
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 6 A. St. Brown WR DET
2 15 B. Bowers TE LV
3 26 D. London WR ATL
4 35 J. Allen QB BUF
5 46 G. Wilson WR NYJ
6 55 C. Skattebo RB NYG
7 66 D. Montgomery RB HOU
8 75 J. Brooks RB CAR
9 86 J. Warren RB PIT
10 95 M. Washington Jr. RB LV
11 106 M. Golden WR GB
12 115 J. Coker WR CAR
13 126 K. Black RB SF
14 135 E. Johnson RB KC
Matt Frasco
Rd Pk Player
1 7 J. Smith-Njigba WR SEA
2 14 D. Achane RB MIA
3 27 T. McBride TE ARI
4 34 J. Love RB ARI
5 47 T. McMillan WR CAR
6 54 Q. Judkins RB CLE
7 67 M. Harrison Jr. WR ARI
8 74 T. Henderson RB NE
9 87 D. Metcalf WR PIT
10 94 H. Fannin Jr. TE CLE
11 107 J. Lane WR BAL
12 114 C. Williams QB CHI
13 127 J. Nailor WR LV
14 134 B. Purdy QB SF
Jonathan Slusser
Rd Pk Player
1 8 J. Cook RB BUF
2 13 K. Walker III RB KC
3 28 C. Olave WR NO
4 33 J. Jacobs RB GB
5 48 J. Williams WR DET
6 53 C. Watson WR GB
7 68 R. Stevenson RB NE
8 73 C. Tate WR TEN
9 88 S. Diggs WR WAS
10 93 D. Stribling WR SF
11 108 T. Lawrence QB JAC
12 113 R. White RB WAS
13 128 R. Doubs WR NE
14 133 D. Kincaid TE BUF
Thomas Denardo
Rd Pk Player
1 9 C. McCaffrey RB SF
2 12 A. Brown WR NE
3 29 T. Higgins WR CIN
4 32 L. McConkey WR LAC
5 49 B. Irving RB TB
6 52 D. Adams WR LAR
7 69 J. Dobbins RB DEN
8 72 T. Kraft TE GB
9 89 J. Croskey-Merritt RB WAS
10 92 M. Lloyd RB GB
11 109 W. Robinson WR TEN
12 112 A. Jones RB MIN
13 129 J. Herbert QB LAC
14 132 N. Harris RB NYG
Jose Jaime
Rd Pk Player
1 10 D. Henry RB BAL
2 11 C. Brown RB CIN
3 30 Z. Flowers WR BAL
4 31 A. Jeanty RB LV
5 50 T. McLaurin WR WAS
6 51 M. Evans WR SF
7 70 A. Pierce WR IND
8 71 G. Kittle TE SF
9 90 D. Prescott QB DAL
10 91 K. Concepcion WR CLE
11 110 T. Kelce TE KC
12 111 M. Pittman WR PIT
13 130 R. Shaheed WR SEA
14 131 J. Jennings WR MIN
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