The challenge of any Superflex draft is when you want to commit to selecting your quarterbacks. Some managers will start their team QB-QB with their first two picks. Other managers might wait on quarterback and load up with talented players at other spots.

There's no right way to draft quarterbacks in a Superflex league, and different strategies might appeal to you. With that in mind, you came to the right place with this 12-team, Superflex draft.

I encourage you to study all the results of this draft, but let's look at what Adam Aizer did from the No. 4 spot, as well as what Jake Grogins did from No. 10 overall. Jake went QB-QB with his first two picks with Patrick Mahomes and Baker Mayfield, and those were the only two quarterbacks he drafted.

Jake has a solid receiving corps with Ladd McConkey, Garrett Wilson, Tetairoa McMillan, Rashee Rice, Wan'Dale Robinson and Marquise Brown. And Jake is loaded at tight end with Trey McBride and Tyler Warren

But Jake's running back corps is a little weak with Breece Hall, Braelon Allen, Jerome Ford, Tyjae Spears and Rhamondre Stevenson. He will likely need the waiver wire to help him at this position.

Adam waited until Round 5 to get C.J. Stroud as his first quarterback, and then he selected Cam Ward in Round 6. He also added Aaron Rodgers, Joe Flacco and Spencer Rattler as reserves, so his quarterback room is deep.

By waiting on quarterbacks, Adam was able to draft Ja'Marr Chase, Ashton Jeanty, A.J. Brown and Kyren Williams with his first four picks, which is awesome. And Adam still landed Isiah Pacheco, Javonte Williams and Brian Robinson Jr. at running back, along with Quentin Johnston as a reserve receiver. Tucker Kraft is his tight end.

Adam has enough depth at quarterback that his strategy to wait on the position should work out, and he also has some trade chips. Knowing Adam, he will try to trade a quarterback early in the season for some receiver depth or an upgrade elsewhere.

Of these two rosters, I prefer what Adam did, but both strategies could work out. I took a different approach from the No. 11 spot by waiting until Round 4 with my first quarterback in Jordan Love. This was after I started my team with Christian McCaffrey, Nico Collins and Drake London with my first three picks.

I then locked down my second and third quarterbacks with my next two picks in Rounds 5 and 6 with J.J. McCarthy and Bryce Young, and I added a fourth quarterback in Round 14 with Giants rookie Jaxson Dart. If (when) Dart starts this season, he could be a trade option to improve my roster at another spot.

The rest of my roster includes David Montgomery, Zach Charbonnet, Jacory Croskey-Merritt and Dylan Sampson at running back, and I have Emeka Egbuka, Demario Douglas and Romeo Doubs as my other receivers. Evan Engram is my tight end.

These are three different ways to build your team in a Superflex league. And I hope whatever strategy you use helps you win a championship this season.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), Superflex (QB/RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 17-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Joel Cox, CBS Sports VP Business Development

2. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer

3. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host

4. Adam Aizer, FFT Podcast Host

5. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer

6. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor

7. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer

8. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer

9. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator

10. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff

11. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer

12. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Joel Cox J. Allen QB BUF
2 Jack Capotorto L. Jackson QB BAL
3 Tommy Tran J. Daniels QB WAS
4 Adam Aizer J. Chase WR CIN
5 Thomas Shafer J. Burrow QB CIN
6 Dan Schneier B. Robinson RB ATL
7 Heath Cummings C. Lamb WR DAL
8 Meron Berkson J. Gibbs RB DET
9 Robert Thomas J. Hurts QB PHI
10 Jake Grogins P. Mahomes QB KC
11 Jamey Eisenberg C. McCaffrey RB SF
12 R.J. White J. Jefferson WR MIN
Round 2
Pos Team Player
13 R.J. White S. Barkley RB PHI
14 Jamey Eisenberg N. Collins WR HOU
15 Jake Grogins B. Mayfield QB TB
16 Robert Thomas M. Nabers WR NYG
17 Meron Berkson A. St. Brown WR DET
18 Heath Cummings D. Prescott QB DAL
19 Dan Schneier P. Nacua WR LAR
20 Thomas Shafer D. Henry RB BAL
21 Adam Aizer A. Jeanty RB LV
22 Tommy Tran C. Brown RB CIN
23 Jack Capotorto B. Thomas Jr. WR JAC
24 Joel Cox B. Irving RB TB
Round 3
Pos Team Player
25 Joel Cox D. Achane RB MIA
26 Jack Capotorto B. Nix QB DEN
27 Tommy Tran J. Fields QB NYJ
28 Adam Aizer A. Brown WR PHI
29 Thomas Shafer T. Hill WR MIA
30 Dan Schneier B. Purdy QB SF
31 Heath Cummings B. Bowers TE LV
32 Meron Berkson K. Murray QB ARI
33 Robert Thomas D. Maye QB NE
34 Jake Grogins T. McBride TE ARI
35 Jamey Eisenberg D. London WR ATL
36 R.J. White J. Goff QB DET
Round 4
Pos Team Player
37 R.J. White J. Taylor RB IND
38 Jamey Eisenberg J. Love QB GB
39 Jake Grogins L. McConkey WR LAC
40 Robert Thomas J. Jacobs RB GB
41 Meron Berkson J. Smith-Njigba WR SEA
42 Heath Cummings C. Williams QB CHI
43 Dan Schneier T. Lawrence QB JAC
44 Thomas Shafer T. Higgins WR CIN
45 Adam Aizer K. Williams RB LAR
46 Tommy Tran O. Hampton RB LAC
47 Jack Capotorto J. Cook RB BUF
48 Joel Cox J. Herbert QB LAC
Round 5
Pos Team Player
49 Joel Cox T. McLaurin WR WAS
50 Jack Capotorto T. Henderson RB NE
51 Tommy Tran G. Kittle TE SF
52 Adam Aizer C. Stroud QB HOU
53 Thomas Shafer M. Evans WR TB
54 Dan Schneier M. Harrison Jr. WR ARI
55 Heath Cummings K. Walker III RB SEA
56 Meron Berkson M. Penix Jr. QB ATL
57 Robert Thomas D. Metcalf WR PIT
58 Jake Grogins G. Wilson WR NYJ
59 Jamey Eisenberg J. McCarthy QB MIN
60 R.J. White T. Tagovailoa QB MIA
Round 6
Pos Team Player
61 R.J. White C. Sutton WR DEN
62 Jamey Eisenberg B. Young QB CAR
63 Jake Grogins T. McMillan WR CAR
64 Robert Thomas D. Adams WR LAR
65 Meron Berkson G. Pickens WR DAL
66 Heath Cummings X. Worthy WR KC
67 Dan Schneier R. Harvey RB DEN
68 Thomas Shafer A. Kamara RB NO
69 Adam Aizer C. Ward QB TEN
70 Tommy Tran C. Hubbard RB CAR
71 Jack Capotorto J. Williams WR DET
72 Joel Cox C. Ridley WR TEN
Round 7
Pos Team Player
73 Joel Cox D. Moore WR CHI
74 Jack Capotorto R. Pearsall WR SF
75 Tommy Tran D. Smith WR PHI
76 Adam Aizer I. Pacheco RB KC
77 Thomas Shafer G. Smith QB LV
78 Dan Schneier J. Waddle WR MIA
79 Heath Cummings D. Swift RB CHI
80 Meron Berkson T. Pollard RB TEN
81 Robert Thomas J. Conner RB ARI
82 Jake Grogins B. Hall RB NYJ
83 Jamey Eisenberg E. Egbuka WR TB
84 R.J. White J. Jeudy WR CLE
Round 8
Pos Team Player
85 R.J. White Z. Flowers WR BAL
86 Jamey Eisenberg D. Montgomery RB DET
87 Jake Grogins R. Rice WR KC
88 Robert Thomas S. LaPorta TE DET
89 Meron Berkson S. Darnold QB SEA
90 Heath Cummings T. Hunter WR JAC
91 Dan Schneier D. Samuel WR WAS
92 Thomas Shafer M. Stafford QB LAR
93 Adam Aizer A. Rodgers QB PIT
94 Tommy Tran R. Odunze WR CHI
95 Jack Capotorto K. Coleman WR BUF
96 Joel Cox T. Hockenson TE MIN
Round 9
Pos Team Player
97 Joel Cox A. Jones RB MIN
98 Jack Capotorto T. Tracy Jr. RB NYG
99 Tommy Tran C. Olave WR NO
100 Adam Aizer M. Golden WR GB
101 Thomas Shafer S. Diggs WR NE
102 Dan Schneier J. Addison WR MIN
103 Heath Cummings J. Meyers WR LV
104 Meron Berkson J. Warren RB PIT
105 Robert Thomas J. Mason RB MIN
106 Jake Grogins B. Allen RB NYJ
107 Jamey Eisenberg Z. Charbonnet RB SEA
108 R.J. White J. Dobbins RB DEN
Round 10
Pos Team Player
109 R.J. White J. Jennings WR SF
110 Jamey Eisenberg J. Croskey-Merritt RB WAS
111 Jake Grogins T. Warren TE IND
112 Robert Thomas K. Shakir WR BUF
113 Meron Berkson T. Kelce TE KC
114 Heath Cummings C. Godwin WR TB
115 Dan Schneier K. Johnson RB PIT
116 Thomas Shafer T. Etienne RB JAC
117 Adam Aizer J. Williams RB DAL
118 Tommy Tran J. Downs WR IND
119 Jack Capotorto D. Njoku TE CLE
120 Joel Cox C. Kupp WR SEA
Round 11
Pos Team Player
121 Joel Cox T. Bigsby RB JAC
122 Jack Capotorto C. Kirk WR HOU
123 Tommy Tran D. Mooney WR ATL
124 Adam Aizer J. Flacco QB CLE
125 Thomas Shafer O. Gordon II RB MIA
126 Dan Schneier R. Wilson QB NYG
127 Heath Cummings A. Ekeler RB WAS
128 Meron Berkson M. Pittman WR IND
129 Robert Thomas J. Reed WR GB
130 Jake Grogins J. Ford RB CLE
131 Jamey Eisenberg D. Sampson RB CLE
132 R.J. White D. Jones QB IND
Round 12
Pos Team Player
133 R.J. White J. Mixon RB HOU
134 Jamey Eisenberg D. Douglas WR NE
135 Jake Grogins R. Stevenson RB NE
136 Robert Thomas C. Skattebo RB NYG
137 Meron Berkson M. Andrews TE BAL
138 Heath Cummings L. Burden III WR CHI
139 Dan Schneier C. Loveland TE CHI
140 Thomas Shafer A. Richardson QB IND
141 Adam Aizer B. Robinson Jr. RB SF
142 Tommy Tran B. Tuten RB JAC
143 Jack Capotorto N. Chubb RB HOU
144 Joel Cox T. Benson RB ARI
Round 13
Pos Team Player
145 Joel Cox B. Aiyuk WR SF
146 Jack Capotorto R. Davis RB BUF
147 Tommy Tran M. Mims WR DEN
148 Adam Aizer T. Kraft TE GB
149 Thomas Shafer K. Allen WR LAC
150 Dan Schneier J. Blue RB DAL
151 Heath Cummings Q. Judkins RB CLE
152 Meron Berkson R. Shaheed WR NO
153 Robert Thomas T. Allgeier RB ATL
154 Jake Grogins T. Spears RB TEN
155 Jamey Eisenberg E. Engram TE DEN
156 R.J. White N. Harris RB LAC
Round 14
Pos Team Player
157 R.J. White C. Rodriguez Jr. RB WAS
158 Jamey Eisenberg J. Dart QB NYG
159 Jake Grogins W. Robinson WR NYG
160 Robert Thomas S. Sanders QB CLE
161 Meron Berkson R. White RB TB
162 Heath Cummings K. Miller RB NO
163 Dan Schneier D. Kincaid TE BUF
164 Thomas Shafer J. Ferguson TE DAL
165 Adam Aizer Q. Johnston WR LAC
166 Tommy Tran W. Shipley RB PHI
167 Jack Capotorto J. Garoppolo QB LAR
168 Joel Cox C. Tillman WR CLE
Round 15
Pos Team Player
169 Joel Cox K. Pitts TE ATL
170 Jack Capotorto Broncos DST DEN
171 Tommy Tran R. Dowdle RB CAR
172 Adam Aizer S. Rattler QB NO
173 Thomas Shafer A. Thielen WR CAR
174 Dan Schneier J. Higgins WR HOU
175 Heath Cummings T. Shough QB NO
176 Meron Berkson D. Thornton Jr. WR LV
177 Robert Thomas J. Bech WR LV
178 Jake Grogins B. Aubrey K DAL
179 Jamey Eisenberg R. Doubs WR GB
180 R.J. White Steelers DST PIT
Round 16
Pos Team Player
181 R.J. White C. Dicker K LAC
182 Jamey Eisenberg Eagles DST PHI
183 Jake Grogins M. Brown WR KC
184 Robert Thomas M. Gay K WAS
185 Meron Berkson Ravens DST BAL
186 Heath Cummings W. Lutz K DEN
187 Dan Schneier Chiefs DST KC
188 Thomas Shafer W. Reichard K MIN
189 Adam Aizer Cardinals DST ARI
190 Tommy Tran Vikings DST MIN
191 Jack Capotorto J. Bates K DET
192 Joel Cox C. McLaughlin K TB
Round 17
Pos Team Player
193 Joel Cox Bills DST BUF
194 Jack Capotorto J. Wright RB MIA
195 Tommy Tran Y. Koo K ATL
196 Adam Aizer K. Fairbairn K HOU
197 Thomas Shafer 49ers DST SF
198 Dan Schneier H. Butker K KC
199 Heath Cummings Lions DST DET
200 Meron Berkson T. Bass K BUF
201 Robert Thomas Texans DST HOU
202 Jake Grogins Jets DST NYJ
203 Jamey Eisenberg C. Boswell K PIT
204 R.J. White D. Goedert TE PHI
Team by Team
Joel Cox
Rd Pk Player
1 1 J. Allen QB BUF
2 24 B. Irving RB TB
3 25 D. Achane RB MIA
4 48 J. Herbert QB LAC
5 49 T. McLaurin WR WAS
6 72 C. Ridley WR TEN
7 73 D. Moore WR CHI
8 96 T. Hockenson TE MIN
9 97 A. Jones RB MIN
10 120 C. Kupp WR SEA
11 121 T. Bigsby RB JAC
12 144 T. Benson RB ARI
13 145 B. Aiyuk WR SF
14 168 C. Tillman WR CLE
15 169 K. Pitts TE ATL
16 192 C. McLaughlin K TB
17 193 Bills DST BUF
Jack Capotorto
Rd Pk Player
1 2 L. Jackson QB BAL
2 23 B. Thomas Jr. WR JAC
3 26 B. Nix QB DEN
4 47 J. Cook RB BUF
5 50 T. Henderson RB NE
6 71 J. Williams WR DET
7 74 R. Pearsall WR SF
8 95 K. Coleman WR BUF
9 98 T. Tracy Jr. RB NYG
10 119 D. Njoku TE CLE
11 122 C. Kirk WR HOU
12 143 N. Chubb RB HOU
13 146 R. Davis RB BUF
14 167 J. Garoppolo QB LAR
15 170 Broncos DST DEN
16 191 J. Bates K DET
17 194 J. Wright RB MIA
Tommy Tran
Rd Pk Player
1 3 J. Daniels QB WAS
2 22 C. Brown RB CIN
3 27 J. Fields QB NYJ
4 46 O. Hampton RB LAC
5 51 G. Kittle TE SF
6 70 C. Hubbard RB CAR
7 75 D. Smith WR PHI
8 94 R. Odunze WR CHI
9 99 C. Olave WR NO
10 118 J. Downs WR IND
11 123 D. Mooney WR ATL
12 142 B. Tuten RB JAC
13 147 M. Mims WR DEN
14 166 W. Shipley RB PHI
15 171 R. Dowdle RB CAR
16 190 Vikings DST MIN
17 195 Y. Koo K ATL
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 4 J. Chase WR CIN
2 21 A. Jeanty RB LV
3 28 A. Brown WR PHI
4 45 K. Williams RB LAR
5 52 C. Stroud QB HOU
6 69 C. Ward QB TEN
7 76 I. Pacheco RB KC
8 93 A. Rodgers QB PIT
9 100 M. Golden WR GB
10 117 J. Williams RB DAL
11 124 J. Flacco QB CLE
12 141 B. Robinson Jr. RB SF
13 148 T. Kraft TE GB
14 165 Q. Johnston WR LAC
15 172 S. Rattler QB NO
16 189 Cardinals DST ARI
17 196 K. Fairbairn K HOU
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 5 J. Burrow QB CIN
2 20 D. Henry RB BAL
3 29 T. Hill WR MIA
4 44 T. Higgins WR CIN
5 53 M. Evans WR TB
6 68 A. Kamara RB NO
7 77 G. Smith QB LV
8 92 M. Stafford QB LAR
9 101 S. Diggs WR NE
10 116 T. Etienne RB JAC
11 125 O. Gordon II RB MIA
12 140 A. Richardson QB IND
13 149 K. Allen WR LAC
14 164 J. Ferguson TE DAL
15 173 A. Thielen WR CAR
16 188 W. Reichard K MIN
17 197 49ers DST SF
Dan Schneier
Rd Pk Player
1 6 B. Robinson RB ATL
2 19 P. Nacua WR LAR
3 30 B. Purdy QB SF
4 43 T. Lawrence QB JAC
5 54 M. Harrison Jr. WR ARI
6 67 R. Harvey RB DEN
7 78 J. Waddle WR MIA
8 91 D. Samuel WR WAS
9 102 J. Addison WR MIN
10 115 K. Johnson RB PIT
11 126 R. Wilson QB NYG
12 139 C. Loveland TE CHI
13 150 J. Blue RB DAL
14 163 D. Kincaid TE BUF
15 174 J. Higgins WR HOU
16 187 Chiefs DST KC
17 198 H. Butker K KC
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 7 C. Lamb WR DAL
2 18 D. Prescott QB DAL
3 31 B. Bowers TE LV
4 42 C. Williams QB CHI
5 55 K. Walker III RB SEA
6 66 X. Worthy WR KC
7 79 D. Swift RB CHI
8 90 T. Hunter WR JAC
9 103 J. Meyers WR LV
10 114 C. Godwin WR TB
11 127 A. Ekeler RB WAS
12 138 L. Burden III WR CHI
13 151 Q. Judkins RB CLE
14 162 K. Miller RB NO
15 175 T. Shough QB NO
16 186 W. Lutz K DEN
17 199 Lions DST DET
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 8 J. Gibbs RB DET
2 17 A. St. Brown WR DET
3 32 K. Murray QB ARI
4 41 J. Smith-Njigba WR SEA
5 56 M. Penix Jr. QB ATL
6 65 G. Pickens WR DAL
7 80 T. Pollard RB TEN
8 89 S. Darnold QB SEA
9 104 J. Warren RB PIT
10 113 T. Kelce TE KC
11 128 M. Pittman WR IND
12 137 M. Andrews TE BAL
13 152 R. Shaheed WR NO
14 161 R. White RB TB
15 176 D. Thornton Jr. WR LV
16 185 Ravens DST BAL
17 200 T. Bass K BUF
Robert Thomas
Rd Pk Player
1 9 J. Hurts QB PHI
2 16 M. Nabers WR NYG
3 33 D. Maye QB NE
4 40 J. Jacobs RB GB
5 57 D. Metcalf WR PIT
6 64 D. Adams WR LAR
7 81 J. Conner RB ARI
8 88 S. LaPorta TE DET
9 105 J. Mason RB MIN
10 112 K. Shakir WR BUF
11 129 J. Reed WR GB
12 136 C. Skattebo RB NYG
13 153 T. Allgeier RB ATL
14 160 S. Sanders QB CLE
15 177 J. Bech WR LV
16 184 M. Gay K WAS
17 201 Texans DST HOU
Jake Grogins
Rd Pk Player
1 10 P. Mahomes QB KC
2 15 B. Mayfield QB TB
3 34 T. McBride TE ARI
4 39 L. McConkey WR LAC
5 58 G. Wilson WR NYJ
6 63 T. McMillan WR CAR
7 82 B. Hall RB NYJ
8 87 R. Rice WR KC
9 106 B. Allen RB NYJ
10 111 T. Warren TE IND
11 130 J. Ford RB CLE
12 135 R. Stevenson RB NE
13 154 T. Spears RB TEN
14 159 W. Robinson WR NYG
15 178 B. Aubrey K DAL
16 183 M. Brown WR KC
17 202 Jets DST NYJ
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 11 C. McCaffrey RB SF
2 14 N. Collins WR HOU
3 35 D. London WR ATL
4 38 J. Love QB GB
5 59 J. McCarthy QB MIN
6 62 B. Young QB CAR
7 83 E. Egbuka WR TB
8 86 D. Montgomery RB DET
9 107 Z. Charbonnet RB SEA
10 110 J. Croskey-Merritt RB WAS
11 131 D. Sampson RB CLE
12 134 D. Douglas WR NE
13 155 E. Engram TE DEN
14 158 J. Dart QB NYG
15 179 R. Doubs WR GB
16 182 Eagles DST PHI
17 203 C. Boswell K PIT
R.J. White
Rd Pk Player
1 12 J. Jefferson WR MIN
2 13 S. Barkley RB PHI
3 36 J. Goff QB DET
4 37 J. Taylor RB IND
5 60 T. Tagovailoa QB MIA
6 61 C. Sutton WR DEN
7 84 J. Jeudy WR CLE
8 85 Z. Flowers WR BAL
9 108 J. Dobbins RB DEN
10 109 J. Jennings WR SF
11 132 D. Jones QB IND
12 133 J. Mixon RB HOU
13 156 N. Harris RB LAC
14 157 C. Rodriguez Jr. RB WAS
15 180 Steelers DST PIT
16 181 C. Dicker K LAC
17 204 D. Goedert TE PHI