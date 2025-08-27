Fantasy Football 12-team Superflex league draft results, recap: See how FFT drafts against each other
The FFT squad and friends will be playing this league out
The challenge of any Superflex draft is when you want to commit to selecting your quarterbacks. Some managers will start their team QB-QB with their first two picks. Other managers might wait on quarterback and load up with talented players at other spots.
There's no right way to draft quarterbacks in a Superflex league, and different strategies might appeal to you. With that in mind, you came to the right place with this 12-team, Superflex draft.
I encourage you to study all the results of this draft, but let's look at what Adam Aizer did from the No. 4 spot, as well as what Jake Grogins did from No. 10 overall. Jake went QB-QB with his first two picks with Patrick Mahomes and Baker Mayfield, and those were the only two quarterbacks he drafted.
Jake has a solid receiving corps with Ladd McConkey, Garrett Wilson, Tetairoa McMillan, Rashee Rice, Wan'Dale Robinson and Marquise Brown. And Jake is loaded at tight end with Trey McBride and Tyler Warren.
But Jake's running back corps is a little weak with Breece Hall, Braelon Allen, Jerome Ford, Tyjae Spears and Rhamondre Stevenson. He will likely need the waiver wire to help him at this position.
Adam waited until Round 5 to get C.J. Stroud as his first quarterback, and then he selected Cam Ward in Round 6. He also added Aaron Rodgers, Joe Flacco and Spencer Rattler as reserves, so his quarterback room is deep.
By waiting on quarterbacks, Adam was able to draft Ja'Marr Chase, Ashton Jeanty, A.J. Brown and Kyren Williams with his first four picks, which is awesome. And Adam still landed Isiah Pacheco, Javonte Williams and Brian Robinson Jr. at running back, along with Quentin Johnston as a reserve receiver. Tucker Kraft is his tight end.
Adam has enough depth at quarterback that his strategy to wait on the position should work out, and he also has some trade chips. Knowing Adam, he will try to trade a quarterback early in the season for some receiver depth or an upgrade elsewhere.
Of these two rosters, I prefer what Adam did, but both strategies could work out. I took a different approach from the No. 11 spot by waiting until Round 4 with my first quarterback in Jordan Love. This was after I started my team with Christian McCaffrey, Nico Collins and Drake London with my first three picks.
I then locked down my second and third quarterbacks with my next two picks in Rounds 5 and 6 with J.J. McCarthy and Bryce Young, and I added a fourth quarterback in Round 14 with Giants rookie Jaxson Dart. If (when) Dart starts this season, he could be a trade option to improve my roster at another spot.
The rest of my roster includes David Montgomery, Zach Charbonnet, Jacory Croskey-Merritt and Dylan Sampson at running back, and I have Emeka Egbuka, Demario Douglas and Romeo Doubs as my other receivers. Evan Engram is my tight end.
These are three different ways to build your team in a Superflex league. And I hope whatever strategy you use helps you win a championship this season.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), Superflex (QB/RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 17-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Joel Cox, CBS Sports VP Business Development
2. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer
3. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host
4. Adam Aizer, FFT Podcast Host
5. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
6. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor
7. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
8. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
9. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator
10. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff
11. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
12. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Joel Cox
|J. Allen QB BUF
|2
|Jack Capotorto
|L. Jackson QB BAL
|3
|Tommy Tran
|J. Daniels QB WAS
|4
|Adam Aizer
|J. Chase WR CIN
|5
|Thomas Shafer
|J. Burrow QB CIN
|6
|Dan Schneier
|B. Robinson RB ATL
|7
|Heath Cummings
|C. Lamb WR DAL
|8
|Meron Berkson
|J. Gibbs RB DET
|9
|Robert Thomas
|J. Hurts QB PHI
|10
|Jake Grogins
|P. Mahomes QB KC
|11
|Jamey Eisenberg
|C. McCaffrey RB SF
|12
|R.J. White
|J. Jefferson WR MIN
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|R.J. White
|S. Barkley RB PHI
|14
|Jamey Eisenberg
|N. Collins WR HOU
|15
|Jake Grogins
|B. Mayfield QB TB
|16
|Robert Thomas
|M. Nabers WR NYG
|17
|Meron Berkson
|A. St. Brown WR DET
|18
|Heath Cummings
|D. Prescott QB DAL
|19
|Dan Schneier
|P. Nacua WR LAR
|20
|Thomas Shafer
|D. Henry RB BAL
|21
|Adam Aizer
|A. Jeanty RB LV
|22
|Tommy Tran
|C. Brown RB CIN
|23
|Jack Capotorto
|B. Thomas Jr. WR JAC
|24
|Joel Cox
|B. Irving RB TB
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Joel Cox
|D. Achane RB MIA
|26
|Jack Capotorto
|B. Nix QB DEN
|27
|Tommy Tran
|J. Fields QB NYJ
|28
|Adam Aizer
|A. Brown WR PHI
|29
|Thomas Shafer
|T. Hill WR MIA
|30
|Dan Schneier
|B. Purdy QB SF
|31
|Heath Cummings
|B. Bowers TE LV
|32
|Meron Berkson
|K. Murray QB ARI
|33
|Robert Thomas
|D. Maye QB NE
|34
|Jake Grogins
|T. McBride TE ARI
|35
|Jamey Eisenberg
|D. London WR ATL
|36
|R.J. White
|J. Goff QB DET
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|R.J. White
|J. Taylor RB IND
|38
|Jamey Eisenberg
|J. Love QB GB
|39
|Jake Grogins
|L. McConkey WR LAC
|40
|Robert Thomas
|J. Jacobs RB GB
|41
|Meron Berkson
|J. Smith-Njigba WR SEA
|42
|Heath Cummings
|C. Williams QB CHI
|43
|Dan Schneier
|T. Lawrence QB JAC
|44
|Thomas Shafer
|T. Higgins WR CIN
|45
|Adam Aizer
|K. Williams RB LAR
|46
|Tommy Tran
|O. Hampton RB LAC
|47
|Jack Capotorto
|J. Cook RB BUF
|48
|Joel Cox
|J. Herbert QB LAC
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Joel Cox
|T. McLaurin WR WAS
|50
|Jack Capotorto
|T. Henderson RB NE
|51
|Tommy Tran
|G. Kittle TE SF
|52
|Adam Aizer
|C. Stroud QB HOU
|53
|Thomas Shafer
|M. Evans WR TB
|54
|Dan Schneier
|M. Harrison Jr. WR ARI
|55
|Heath Cummings
|K. Walker III RB SEA
|56
|Meron Berkson
|M. Penix Jr. QB ATL
|57
|Robert Thomas
|D. Metcalf WR PIT
|58
|Jake Grogins
|G. Wilson WR NYJ
|59
|Jamey Eisenberg
|J. McCarthy QB MIN
|60
|R.J. White
|T. Tagovailoa QB MIA
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|R.J. White
|C. Sutton WR DEN
|62
|Jamey Eisenberg
|B. Young QB CAR
|63
|Jake Grogins
|T. McMillan WR CAR
|64
|Robert Thomas
|D. Adams WR LAR
|65
|Meron Berkson
|G. Pickens WR DAL
|66
|Heath Cummings
|X. Worthy WR KC
|67
|Dan Schneier
|R. Harvey RB DEN
|68
|Thomas Shafer
|A. Kamara RB NO
|69
|Adam Aizer
|C. Ward QB TEN
|70
|Tommy Tran
|C. Hubbard RB CAR
|71
|Jack Capotorto
|J. Williams WR DET
|72
|Joel Cox
|C. Ridley WR TEN
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Joel Cox
|D. Moore WR CHI
|74
|Jack Capotorto
|R. Pearsall WR SF
|75
|Tommy Tran
|D. Smith WR PHI
|76
|Adam Aizer
|I. Pacheco RB KC
|77
|Thomas Shafer
|G. Smith QB LV
|78
|Dan Schneier
|J. Waddle WR MIA
|79
|Heath Cummings
|D. Swift RB CHI
|80
|Meron Berkson
|T. Pollard RB TEN
|81
|Robert Thomas
|J. Conner RB ARI
|82
|Jake Grogins
|B. Hall RB NYJ
|83
|Jamey Eisenberg
|E. Egbuka WR TB
|84
|R.J. White
|J. Jeudy WR CLE
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|R.J. White
|Z. Flowers WR BAL
|86
|Jamey Eisenberg
|D. Montgomery RB DET
|87
|Jake Grogins
|R. Rice WR KC
|88
|Robert Thomas
|S. LaPorta TE DET
|89
|Meron Berkson
|S. Darnold QB SEA
|90
|Heath Cummings
|T. Hunter WR JAC
|91
|Dan Schneier
|D. Samuel WR WAS
|92
|Thomas Shafer
|M. Stafford QB LAR
|93
|Adam Aizer
|A. Rodgers QB PIT
|94
|Tommy Tran
|R. Odunze WR CHI
|95
|Jack Capotorto
|K. Coleman WR BUF
|96
|Joel Cox
|T. Hockenson TE MIN
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Joel Cox
|A. Jones RB MIN
|98
|Jack Capotorto
|T. Tracy Jr. RB NYG
|99
|Tommy Tran
|C. Olave WR NO
|100
|Adam Aizer
|M. Golden WR GB
|101
|Thomas Shafer
|S. Diggs WR NE
|102
|Dan Schneier
|J. Addison WR MIN
|103
|Heath Cummings
|J. Meyers WR LV
|104
|Meron Berkson
|J. Warren RB PIT
|105
|Robert Thomas
|J. Mason RB MIN
|106
|Jake Grogins
|B. Allen RB NYJ
|107
|Jamey Eisenberg
|Z. Charbonnet RB SEA
|108
|R.J. White
|J. Dobbins RB DEN
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|R.J. White
|J. Jennings WR SF
|110
|Jamey Eisenberg
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|111
|Jake Grogins
|T. Warren TE IND
|112
|Robert Thomas
|K. Shakir WR BUF
|113
|Meron Berkson
|T. Kelce TE KC
|114
|Heath Cummings
|C. Godwin WR TB
|115
|Dan Schneier
|K. Johnson RB PIT
|116
|Thomas Shafer
|T. Etienne RB JAC
|117
|Adam Aizer
|J. Williams RB DAL
|118
|Tommy Tran
|J. Downs WR IND
|119
|Jack Capotorto
|D. Njoku TE CLE
|120
|Joel Cox
|C. Kupp WR SEA
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Joel Cox
|T. Bigsby RB JAC
|122
|Jack Capotorto
|C. Kirk WR HOU
|123
|Tommy Tran
|D. Mooney WR ATL
|124
|Adam Aizer
|J. Flacco QB CLE
|125
|Thomas Shafer
|O. Gordon II RB MIA
|126
|Dan Schneier
|R. Wilson QB NYG
|127
|Heath Cummings
|A. Ekeler RB WAS
|128
|Meron Berkson
|M. Pittman WR IND
|129
|Robert Thomas
|J. Reed WR GB
|130
|Jake Grogins
|J. Ford RB CLE
|131
|Jamey Eisenberg
|D. Sampson RB CLE
|132
|R.J. White
|D. Jones QB IND
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|R.J. White
|J. Mixon RB HOU
|134
|Jamey Eisenberg
|D. Douglas WR NE
|135
|Jake Grogins
|R. Stevenson RB NE
|136
|Robert Thomas
|C. Skattebo RB NYG
|137
|Meron Berkson
|M. Andrews TE BAL
|138
|Heath Cummings
|L. Burden III WR CHI
|139
|Dan Schneier
|C. Loveland TE CHI
|140
|Thomas Shafer
|A. Richardson QB IND
|141
|Adam Aizer
|B. Robinson Jr. RB SF
|142
|Tommy Tran
|B. Tuten RB JAC
|143
|Jack Capotorto
|N. Chubb RB HOU
|144
|Joel Cox
|T. Benson RB ARI
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Joel Cox
|B. Aiyuk WR SF
|146
|Jack Capotorto
|R. Davis RB BUF
|147
|Tommy Tran
|M. Mims WR DEN
|148
|Adam Aizer
|T. Kraft TE GB
|149
|Thomas Shafer
|K. Allen WR LAC
|150
|Dan Schneier
|J. Blue RB DAL
|151
|Heath Cummings
|Q. Judkins RB CLE
|152
|Meron Berkson
|R. Shaheed WR NO
|153
|Robert Thomas
|T. Allgeier RB ATL
|154
|Jake Grogins
|T. Spears RB TEN
|155
|Jamey Eisenberg
|E. Engram TE DEN
|156
|R.J. White
|N. Harris RB LAC
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|R.J. White
|C. Rodriguez Jr. RB WAS
|158
|Jamey Eisenberg
|J. Dart QB NYG
|159
|Jake Grogins
|W. Robinson WR NYG
|160
|Robert Thomas
|S. Sanders QB CLE
|161
|Meron Berkson
|R. White RB TB
|162
|Heath Cummings
|K. Miller RB NO
|163
|Dan Schneier
|D. Kincaid TE BUF
|164
|Thomas Shafer
|J. Ferguson TE DAL
|165
|Adam Aizer
|Q. Johnston WR LAC
|166
|Tommy Tran
|W. Shipley RB PHI
|167
|Jack Capotorto
|J. Garoppolo QB LAR
|168
|Joel Cox
|C. Tillman WR CLE
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Joel Cox
|K. Pitts TE ATL
|170
|Jack Capotorto
|Broncos DST DEN
|171
|Tommy Tran
|R. Dowdle RB CAR
|172
|Adam Aizer
|S. Rattler QB NO
|173
|Thomas Shafer
|A. Thielen WR CAR
|174
|Dan Schneier
|J. Higgins WR HOU
|175
|Heath Cummings
|T. Shough QB NO
|176
|Meron Berkson
|D. Thornton Jr. WR LV
|177
|Robert Thomas
|J. Bech WR LV
|178
|Jake Grogins
|B. Aubrey K DAL
|179
|Jamey Eisenberg
|R. Doubs WR GB
|180
|R.J. White
|Steelers DST PIT
|Round 16
|Pos
|Team
|Player
|181
|R.J. White
|C. Dicker K LAC
|182
|Jamey Eisenberg
|Eagles DST PHI
|183
|Jake Grogins
|M. Brown WR KC
|184
|Robert Thomas
|M. Gay K WAS
|185
|Meron Berkson
|Ravens DST BAL
|186
|Heath Cummings
|W. Lutz K DEN
|187
|Dan Schneier
|Chiefs DST KC
|188
|Thomas Shafer
|W. Reichard K MIN
|189
|Adam Aizer
|Cardinals DST ARI
|190
|Tommy Tran
|Vikings DST MIN
|191
|Jack Capotorto
|J. Bates K DET
|192
|Joel Cox
|C. McLaughlin K TB
|Round 17
|Pos
|Team
|Player
|193
|Joel Cox
|Bills DST BUF
|194
|Jack Capotorto
|J. Wright RB MIA
|195
|Tommy Tran
|Y. Koo K ATL
|196
|Adam Aizer
|K. Fairbairn K HOU
|197
|Thomas Shafer
|49ers DST SF
|198
|Dan Schneier
|H. Butker K KC
|199
|Heath Cummings
|Lions DST DET
|200
|Meron Berkson
|T. Bass K BUF
|201
|Robert Thomas
|Texans DST HOU
|202
|Jake Grogins
|Jets DST NYJ
|203
|Jamey Eisenberg
|C. Boswell K PIT
|204
|R.J. White
|D. Goedert TE PHI
