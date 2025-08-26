bijan-robinson-usatsi.jpg
We love to interact with our audience as much as possible, and our 14-team podcast league is always great every year. You guys either made a generous donation to our Draft-A-Thon to benefit St. Jude to participate in the league, or you sent us an amazing email entry.

It's a fun league, but it's also challenging for me, Adam Aizer, Heath Cummings and Dave Richard. We have 10 teams of Fantasy managers who know all of our favorite players and strategies, so nothing will come as a surprise when you see the results.

I share a team with Todd Rones, who has been extremely generous to our Draft-A-Thon and St. Jude for the past several years. We had the No. 2 overall selection, and we like the way our roster turned out.

Bijan Robinson was an easy choice in Round 1, but we struggled in Round 2 between Omarion Hampton, Tee Higgins, Ladd McConkey and Jaxon Smith-Njigba. We settled on Hampton to lock up our No. 2 running back, and we knew one of those receivers would make it back to us in Round 3, which happened with Higgins.

Here's a tip for anyone who has the No. 2 overall pick if Ja'Marr Chase goes at No. 1 overall. If you want Higgins, wait until Round 3 to select him because it's unlikely the manager with the first selection will draft Chase and Higgins together in the first three rounds.

We wanted another receiver in Round 4, and George Pickens was the top player on the board. And then we got a potential gift with Breece Hall in Round 5. While I'm worried about Hall's Fantasy value this season, that's when he's getting selected in Round 3 of a 12-team league. Here, this is a steal, especially since we can use him as a flex.

I didn't expect us to draft two more running backs with our next two selections, but the value for Jaylen Warren in Round 6 and Jordan Mason in Round 7 was too good to pass up. I love this running back corps of Robinson, Hampton, Hall, Warren and Mason in a 14-team league.

We needed some receiver depth, so we drafted Josh Downs in Round 8, and we got our tight end with Tucker Kraft in Round 9. Kraft is one of my favorite breakout candidates, and Downs should benefit with Daniel Jones as the starting quarterback for the Colts.

We drafted another receiver in Round 10 with Marvin Mims, and he's a sleeper as the starter opposite Courtland Sutton in Denver. And it paid off to wait on a quarterback with Justin Fields in Round 11, especially since we paired him with Jordan Love in Round 12.

We took Rashod Bateman in Round 13 to pad our receiver depth, and then we drafted our DST (Cardinals) and kicker (Jake Elliott) with our last two picks. I like this team a lot, and I expect us to be competitive for the playoffs and potentially the championship this year.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 15-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Ken Townsel

2. Jamey Eisenberg/Todd Rones

3. Chip Mandal

4. James Ahn

5. Jim Schrager

6. Adam Aizer

7. Mike Mitchell

8. Carl Price

9. John Jose

10. Dave Richard

11. John Warner

12. Alexander Uhlmann

13. Heath Cummings

14. Ben Young

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Ken Townsel J. Chase WR CIN
2 Jamey Eisenberg/Todd Rones B. Robinson RB ATL
3 Chip Mandal C. Lamb WR DAL
4 James Ahn J. Gibbs RB DET
5 Jim Schrager N. Collins WR HOU
6 Adam Aizer C. McCaffrey RB SF
7 Mike Mitchell S. Barkley RB PHI
8 Carl Price J. Jefferson WR MIN
9 John Jose B. Thomas Jr. WR JAC
10 Dave Richard A. St. Brown WR DET
11 John Warner D. Henry RB BAL
12 Alexander Uhlmann A. Jeanty RB LV
13 Heath Cummings P. Nacua WR LAR
14 Ben Young M. Nabers WR NYG
Round 2
Pos Team Player
15 Ben Young C. Brown RB CIN
16 Heath Cummings B. Bowers TE LV
17 Alexander Uhlmann D. London WR ATL
18 John Warner A. Brown WR PHI
19 Dave Richard D. Achane RB MIA
20 John Jose J. Jacobs RB GB
21 Carl Price B. Irving RB TB
22 Mike Mitchell T. McBride TE ARI
23 Adam Aizer T. Hill WR MIA
24 Jim Schrager K. Williams RB LAR
25 James Ahn G. Wilson WR NYJ
26 Chip Mandal J. Taylor RB IND
27 Jamey Eisenberg/Todd Rones O. Hampton RB LAC
28 Ken Townsel J. Cook RB BUF
Round 3
Pos Team Player
29 Ken Townsel M. Evans WR TB
30 Jamey Eisenberg/Todd Rones T. Higgins WR CIN
31 Chip Mandal T. Henderson RB NE
32 James Ahn L. Jackson QB BAL
33 Jim Schrager G. Kittle TE SF
34 Adam Aizer L. McConkey WR LAC
35 Mike Mitchell J. Allen QB BUF
36 Carl Price J. Daniels QB WAS
37 John Jose A. Kamara RB NO
38 Dave Richard J. Smith-Njigba WR SEA
39 John Warner T. McLaurin WR WAS
40 Alexander Uhlmann C. Hubbard RB CAR
41 Heath Cummings K. Walker III RB SEA
42 Ben Young D. Adams WR LAR
Round 4
Pos Team Player
43 Ben Young J. Burrow QB CIN
44 Heath Cummings J. Hurts QB PHI
45 Alexander Uhlmann R. Harvey RB DEN
46 John Warner D. Swift RB CHI
47 Dave Richard M. Harrison Jr. WR ARI
48 John Jose C. Sutton WR DEN
49 Carl Price T. McMillan WR CAR
50 Mike Mitchell I. Pacheco RB KC
51 Adam Aizer J. Conner RB ARI
52 Jim Schrager D. Metcalf WR PIT
53 James Ahn X. Worthy WR KC
54 Chip Mandal D. Smith WR PHI
55 Jamey Eisenberg/Todd Rones G. Pickens WR DAL
56 Ken Townsel D. Montgomery RB DET
Round 5
Pos Team Player
57 Ken Townsel J. Williams WR DET
58 Jamey Eisenberg/Todd Rones B. Hall RB NYJ
59 Chip Mandal C. Ridley WR TEN
60 James Ahn E. Egbuka WR TB
61 Jim Schrager T. Pollard RB TEN
62 Adam Aizer P. Mahomes QB KC
63 Mike Mitchell J. Jeudy WR CLE
64 Carl Price R. Pearsall WR SF
65 John Jose T. Hunter WR JAC
66 Dave Richard D. Moore WR CHI
67 John Warner J. Waddle WR MIA
68 Alexander Uhlmann R. Odunze WR CHI
69 Heath Cummings Z. Flowers WR BAL
70 Ben Young R. Rice WR KC
Round 6
Pos Team Player
71 Ben Young A. Jones RB MIN
72 Heath Cummings D. Samuel WR WAS
73 Alexander Uhlmann C. Olave WR NO
74 John Warner B. Mayfield QB TB
75 Dave Richard K. Coleman WR BUF
76 John Jose B. Nix QB DEN
77 Carl Price M. Golden WR GB
78 Mike Mitchell T. Tracy Jr. RB NYG
79 Adam Aizer S. LaPorta TE DET
80 Jim Schrager Z. Charbonnet RB SEA
81 James Ahn C. Kupp WR SEA
82 Chip Mandal S. Diggs WR NE
83 Jamey Eisenberg/Todd Rones J. Warren RB PIT
84 Ken Townsel T. Kelce TE KC
Round 7
Pos Team Player
85 Ken Townsel K. Murray QB ARI
86 Jamey Eisenberg/Todd Rones J. Mason RB MIN
87 Chip Mandal J. Dobbins RB DEN
88 James Ahn J. Croskey-Merritt RB WAS
89 Jim Schrager J. Meyers WR LV
90 Adam Aizer K. Johnson RB PIT
91 Mike Mitchell J. Addison WR MIN
92 Carl Price B. Allen RB NYJ
93 John Jose D. Njoku TE CLE
94 Dave Richard T. Warren TE IND
95 John Warner T. Hockenson TE MIN
96 Alexander Uhlmann J. Goff QB DET
97 Heath Cummings T. Etienne RB JAC
98 Ben Young A. Ekeler RB WAS
Round 8
Pos Team Player
99 Ben Young T. Bigsby RB JAC
100 Heath Cummings J. Williams RB DAL
101 Alexander Uhlmann K. Shakir WR BUF
102 John Warner K. Allen WR LAC
103 Dave Richard D. Prescott QB DAL
104 John Jose J. Mixon RB HOU
105 Carl Price C. Loveland TE CHI
106 Mike Mitchell O. Gordon II RB MIA
107 Adam Aizer C. Kirk WR HOU
108 Jim Schrager C. Skattebo RB NYG
109 James Ahn T. Benson RB ARI
110 Chip Mandal B. Purdy QB SF
111 Jamey Eisenberg/Todd Rones J. Downs WR IND
112 Ken Townsel N. Chubb RB HOU
Round 9
Pos Team Player
113 Ken Townsel R. Stevenson RB NE
114 Jamey Eisenberg/Todd Rones T. Kraft TE GB
115 Chip Mandal C. Godwin WR TB
116 James Ahn M. Pittman WR IND
117 Jim Schrager D. Mooney WR ATL
118 Adam Aizer T. Spears RB TEN
119 Mike Mitchell J. Jennings WR SF
120 Carl Price D. Sampson RB CLE
121 John Jose R. White RB TB
122 Dave Richard B. Tuten RB JAC
123 John Warner J. Ford RB CLE
124 Alexander Uhlmann E. Engram TE DEN
125 Heath Cummings Q. Judkins RB CLE
126 Ben Young J. Reed WR GB
Round 10
Pos Team Player
127 Ben Young D. Douglas WR NE
128 Heath Cummings B. Robinson Jr. RB SF
129 Alexander Uhlmann J. Blue RB DAL
130 John Warner J. Ferguson TE DAL
131 Dave Richard R. Davis RB BUF
132 John Jose I. Guerendo RB SF
133 Carl Price N. Harris RB LAC
134 Mike Mitchell R. Shaheed WR NO
135 Adam Aizer T. Allgeier RB ATL
136 Jim Schrager D. Maye QB NE
137 James Ahn J. Higgins WR HOU
138 Chip Mandal L. Burden III WR CHI
139 Jamey Eisenberg/Todd Rones M. Mims WR DEN
140 Ken Townsel M. Brown WR KC
Round 11
Pos Team Player
141 Ken Townsel M. Andrews TE BAL
142 Jamey Eisenberg/Todd Rones J. Fields QB NYJ
143 Chip Mandal C. Rodriguez Jr. RB WAS
144 James Ahn K. Monangai RB CHI
145 Jim Schrager K. Miller RB NO
146 Adam Aizer B. Aiyuk WR SF
147 Mike Mitchell C. Stroud QB HOU
148 Carl Price D. Kincaid TE BUF
149 John Jose R. Doubs WR GB
150 Dave Richard W. Marks RB HOU
151 John Warner C. Tillman WR CLE
152 Alexander Uhlmann R. Dowdle RB CAR
153 Heath Cummings W. Robinson WR NYG
154 Ben Young K. Pitts TE ATL
Round 12
Pos Team Player
155 Ben Young D. Pierce RB HOU
156 Heath Cummings W. Shipley RB PHI
157 Alexander Uhlmann T. Lawrence QB JAC
158 John Warner M. Stafford QB LAR
159 Dave Richard B. Smith RB KC
160 John Jose D. Goedert TE PHI
161 Carl Price T. Brooks RB CIN
162 Mike Mitchell Broncos DST DEN
163 Adam Aizer C. Williams QB CHI
164 Jim Schrager Eagles DST PHI
165 James Ahn D. Neal RB NO
166 Chip Mandal Z. Ertz TE WAS
167 Jamey Eisenberg/Todd Rones J. Love QB GB
168 Ken Townsel K. Williams WR NE
Round 13
Pos Team Player
169 Ken Townsel T. Horton WR SEA
170 Jamey Eisenberg/Todd Rones R. Bateman WR BAL
171 Chip Mandal J. Herbert QB LAC
172 James Ahn Ravens DST BAL
173 Jim Schrager T. Harris WR LAC
174 Adam Aizer B. Aubrey K DAL
175 Mike Mitchell A. Cooper WR BUF
176 Carl Price S. Tucker RB TB
177 John Jose C. Dicker K LAC
178 Dave Richard Steelers DST PIT
179 John Warner S. Perine RB CIN
180 Alexander Uhlmann Vikings DST MIN
181 Heath Cummings Packers DST GB
182 Ben Young J. Bates K DET
Round 14
Pos Team Player
183 Ben Young Chiefs DST KC
184 Heath Cummings R. Mostert RB LV
185 Alexander Uhlmann W. Lutz K DEN
186 John Warner K. Fairbairn K HOU
187 Dave Richard J. Wright RB MIA
188 John Jose Bills DST BUF
189 Carl Price Texans DST HOU
190 Mike Mitchell M. Gay K WAS
191 Adam Aizer D. Giddens RB IND
192 Jim Schrager C. Boswell K PIT
193 James Ahn H. Butker K KC
194 Chip Mandal C. Little K JAC
195 Jamey Eisenberg/Todd Rones Cardinals DST ARI
196 Ken Townsel E. McPherson K CIN
Round 15
Pos Team Player
197 Ken Townsel Rams DST LAR
198 Jamey Eisenberg/Todd Rones J. Elliott K PHI
199 Chip Mandal Commanders DST WAS
200 James Ahn J. Smith TE PIT
201 Jim Schrager J. McCarthy QB MIN
202 Adam Aizer 49ers DST SF
203 Mike Mitchell Q. Johnston WR LAC
204 Carl Price B. Grupe K NO
205 John Jose X. Legette WR CAR
206 Dave Richard J. Karty K LAR
207 John Warner Buccaneers DST TB
208 Alexander Uhlmann I. TeSlaa WR DET
209 Heath Cummings T. Bass K BUF
210 Ben Young H. Henry TE NE
Team by Team
Ken Townsel
Rd Pk Player
1 1 J. Chase WR CIN
2 28 J. Cook RB BUF
3 29 M. Evans WR TB
4 56 D. Montgomery RB DET
5 57 J. Williams WR DET
6 84 T. Kelce TE KC
7 85 K. Murray QB ARI
8 112 N. Chubb RB HOU
9 113 R. Stevenson RB NE
10 140 M. Brown WR KC
11 141 M. Andrews TE BAL
12 168 K. Williams WR NE
13 169 T. Horton WR SEA
14 196 E. McPherson K CIN
15 197 Rams DST LAR
Jamey Eisenberg/Todd Rones
Rd Pk Player
1 2 B. Robinson RB ATL
2 27 O. Hampton RB LAC
3 30 T. Higgins WR CIN
4 55 G. Pickens WR DAL
5 58 B. Hall RB NYJ
6 83 J. Warren RB PIT
7 86 J. Mason RB MIN
8 111 J. Downs WR IND
9 114 T. Kraft TE GB
10 139 M. Mims WR DEN
11 142 J. Fields QB NYJ
12 167 J. Love QB GB
13 170 R. Bateman WR BAL
14 195 Cardinals DST ARI
15 198 J. Elliott K PHI
Chip Mandal
Rd Pk Player
1 3 C. Lamb WR DAL
2 26 J. Taylor RB IND
3 31 T. Henderson RB NE
4 54 D. Smith WR PHI
5 59 C. Ridley WR TEN
6 82 S. Diggs WR NE
7 87 J. Dobbins RB DEN
8 110 B. Purdy QB SF
9 115 C. Godwin WR TB
10 138 L. Burden III WR CHI
11 143 C. Rodriguez Jr. RB WAS
12 166 Z. Ertz TE WAS
13 171 J. Herbert QB LAC
14 194 C. Little K JAC
15 199 Commanders DST WAS
James Ahn
Rd Pk Player
1 4 J. Gibbs RB DET
2 25 G. Wilson WR NYJ
3 32 L. Jackson QB BAL
4 53 X. Worthy WR KC
5 60 E. Egbuka WR TB
6 81 C. Kupp WR SEA
7 88 J. Croskey-Merritt RB WAS
8 109 T. Benson RB ARI
9 116 M. Pittman WR IND
10 137 J. Higgins WR HOU
11 144 K. Monangai RB CHI
12 165 D. Neal RB NO
13 172 Ravens DST BAL
14 193 H. Butker K KC
15 200 J. Smith TE PIT
Jim Schrager
Rd Pk Player
1 5 N. Collins WR HOU
2 24 K. Williams RB LAR
3 33 G. Kittle TE SF
4 52 D. Metcalf WR PIT
5 61 T. Pollard RB TEN
6 80 Z. Charbonnet RB SEA
7 89 J. Meyers WR LV
8 108 C. Skattebo RB NYG
9 117 D. Mooney WR ATL
10 136 D. Maye QB NE
11 145 K. Miller RB NO
12 164 Eagles DST PHI
13 173 T. Harris WR LAC
14 192 C. Boswell K PIT
15 201 J. McCarthy QB MIN
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 6 C. McCaffrey RB SF
2 23 T. Hill WR MIA
3 34 L. McConkey WR LAC
4 51 J. Conner RB ARI
5 62 P. Mahomes QB KC
6 79 S. LaPorta TE DET
7 90 K. Johnson RB PIT
8 107 C. Kirk WR HOU
9 118 T. Spears RB TEN
10 135 T. Allgeier RB ATL
11 146 B. Aiyuk WR SF
12 163 C. Williams QB CHI
13 174 B. Aubrey K DAL
14 191 D. Giddens RB IND
15 202 49ers DST SF
Mike Mitchell
Rd Pk Player
1 7 S. Barkley RB PHI
2 22 T. McBride TE ARI
3 35 J. Allen QB BUF
4 50 I. Pacheco RB KC
5 63 J. Jeudy WR CLE
6 78 T. Tracy Jr. RB NYG
7 91 J. Addison WR MIN
8 106 O. Gordon II RB MIA
9 119 J. Jennings WR SF
10 134 R. Shaheed WR NO
11 147 C. Stroud QB HOU
12 162 Broncos DST DEN
13 175 A. Cooper WR BUF
14 190 M. Gay K WAS
15 203 Q. Johnston WR LAC
Carl Price
Rd Pk Player
1 8 J. Jefferson WR MIN
2 21 B. Irving RB TB
3 36 J. Daniels QB WAS
4 49 T. McMillan WR CAR
5 64 R. Pearsall WR SF
6 77 M. Golden WR GB
7 92 B. Allen RB NYJ
8 105 C. Loveland TE CHI
9 120 D. Sampson RB CLE
10 133 N. Harris RB LAC
11 148 D. Kincaid TE BUF
12 161 T. Brooks RB CIN
13 176 S. Tucker RB TB
14 189 Texans DST HOU
15 204 B. Grupe K NO
John Jose
Rd Pk Player
1 9 B. Thomas Jr. WR JAC
2 20 J. Jacobs RB GB
3 37 A. Kamara RB NO
4 48 C. Sutton WR DEN
5 65 T. Hunter WR JAC
6 76 B. Nix QB DEN
7 93 D. Njoku TE CLE
8 104 J. Mixon RB HOU
9 121 R. White RB TB
10 132 I. Guerendo RB SF
11 149 R. Doubs WR GB
12 160 D. Goedert TE PHI
13 177 C. Dicker K LAC
14 188 Bills DST BUF
15 205 X. Legette WR CAR
Dave Richard
Rd Pk Player
1 10 A. St. Brown WR DET
2 19 D. Achane RB MIA
3 38 J. Smith-Njigba WR SEA
4 47 M. Harrison Jr. WR ARI
5 66 D. Moore WR CHI
6 75 K. Coleman WR BUF
7 94 T. Warren TE IND
8 103 D. Prescott QB DAL
9 122 B. Tuten RB JAC
10 131 R. Davis RB BUF
11 150 W. Marks RB HOU
12 159 B. Smith RB KC
13 178 Steelers DST PIT
14 187 J. Wright RB MIA
15 206 J. Karty K LAR
John Warner
Rd Pk Player
1 11 D. Henry RB BAL
2 18 A. Brown WR PHI
3 39 T. McLaurin WR WAS
4 46 D. Swift RB CHI
5 67 J. Waddle WR MIA
6 74 B. Mayfield QB TB
7 95 T. Hockenson TE MIN
8 102 K. Allen WR LAC
9 123 J. Ford RB CLE
10 130 J. Ferguson TE DAL
11 151 C. Tillman WR CLE
12 158 M. Stafford QB LAR
13 179 S. Perine RB CIN
14 186 K. Fairbairn K HOU
15 207 Buccaneers DST TB
Alexander Uhlmann
Rd Pk Player
1 12 A. Jeanty RB LV
2 17 D. London WR ATL
3 40 C. Hubbard RB CAR
4 45 R. Harvey RB DEN
5 68 R. Odunze WR CHI
6 73 C. Olave WR NO
7 96 J. Goff QB DET
8 101 K. Shakir WR BUF
9 124 E. Engram TE DEN
10 129 J. Blue RB DAL
11 152 R. Dowdle RB CAR
12 157 T. Lawrence QB JAC
13 180 Vikings DST MIN
14 185 W. Lutz K DEN
15 208 I. TeSlaa WR DET
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 13 P. Nacua WR LAR
2 16 B. Bowers TE LV
3 41 K. Walker III RB SEA
4 44 J. Hurts QB PHI
5 69 Z. Flowers WR BAL
6 72 D. Samuel WR WAS
7 97 T. Etienne RB JAC
8 100 J. Williams RB DAL
9 125 Q. Judkins RB CLE
10 128 B. Robinson Jr. RB SF
11 153 W. Robinson WR NYG
12 156 W. Shipley RB PHI
13 181 Packers DST GB
14 184 R. Mostert RB LV
15 209 T. Bass K BUF
Ben Young
Rd Pk Player
1 14 M. Nabers WR NYG
2 15 C. Brown RB CIN
3 42 D. Adams WR LAR
4 43 J. Burrow QB CIN
5 70 R. Rice WR KC
6 71 A. Jones RB MIN
7 98 A. Ekeler RB WAS
8 99 T. Bigsby RB JAC
9 126 J. Reed WR GB
10 127 D. Douglas WR NE
11 154 K. Pitts TE ATL
12 155 D. Pierce RB HOU
13 182 J. Bates K DET
14 183 Chiefs DST KC
15 210 H. Henry TE NE