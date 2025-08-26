Fantasy Football 14-team podcast league draft results, recap for August 26: How to draft in deeper formats
Jamey Eisenberg breaks down how a deeper, 14-team format draft played out
Our Fantasy Football Today Podcast audience is awesome. We're so grateful for everyone who downloads and subscribes to our show, which you can also watch daily on YouTube.
We love to interact with our audience as much as possible, and our 14-team podcast league is always great every year. You guys either made a generous donation to our Draft-A-Thon to benefit St. Jude to participate in the league, or you sent us an amazing email entry.
It's a fun league, but it's also challenging for me, Adam Aizer, Heath Cummings and Dave Richard. We have 10 teams of Fantasy managers who know all of our favorite players and strategies, so nothing will come as a surprise when you see the results.
I share a team with Todd Rones, who has been extremely generous to our Draft-A-Thon and St. Jude for the past several years. We had the No. 2 overall selection, and we like the way our roster turned out.
Bijan Robinson was an easy choice in Round 1, but we struggled in Round 2 between Omarion Hampton, Tee Higgins, Ladd McConkey and Jaxon Smith-Njigba. We settled on Hampton to lock up our No. 2 running back, and we knew one of those receivers would make it back to us in Round 3, which happened with Higgins.
Here's a tip for anyone who has the No. 2 overall pick if Ja'Marr Chase goes at No. 1 overall. If you want Higgins, wait until Round 3 to select him because it's unlikely the manager with the first selection will draft Chase and Higgins together in the first three rounds.
We wanted another receiver in Round 4, and George Pickens was the top player on the board. And then we got a potential gift with Breece Hall in Round 5. While I'm worried about Hall's Fantasy value this season, that's when he's getting selected in Round 3 of a 12-team league. Here, this is a steal, especially since we can use him as a flex.
I didn't expect us to draft two more running backs with our next two selections, but the value for Jaylen Warren in Round 6 and Jordan Mason in Round 7 was too good to pass up. I love this running back corps of Robinson, Hampton, Hall, Warren and Mason in a 14-team league.
We needed some receiver depth, so we drafted Josh Downs in Round 8, and we got our tight end with Tucker Kraft in Round 9. Kraft is one of my favorite breakout candidates, and Downs should benefit with Daniel Jones as the starting quarterback for the Colts.
We drafted another receiver in Round 10 with Marvin Mims, and he's a sleeper as the starter opposite Courtland Sutton in Denver. And it paid off to wait on a quarterback with Justin Fields in Round 11, especially since we paired him with Jordan Love in Round 12.
We took Rashod Bateman in Round 13 to pad our receiver depth, and then we drafted our DST (Cardinals) and kicker (Jake Elliott) with our last two picks. I like this team a lot, and I expect us to be competitive for the playoffs and potentially the championship this year.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 15-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Ken Townsel
2. Jamey Eisenberg/Todd Rones
3. Chip Mandal
4. James Ahn
5. Jim Schrager
6. Adam Aizer
8. Carl Price
9. John Jose
10. Dave Richard
11. John Warner
12. Alexander Uhlmann
13. Heath Cummings
14. Ben Young
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Ken Townsel
|J. Chase WR CIN
|2
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|B. Robinson RB ATL
|3
|Chip Mandal
|C. Lamb WR DAL
|4
|James Ahn
|J. Gibbs RB DET
|5
|Jim Schrager
|N. Collins WR HOU
|6
|Adam Aizer
|C. McCaffrey RB SF
|7
|Mike Mitchell
|S. Barkley RB PHI
|8
|Carl Price
|J. Jefferson WR MIN
|9
|John Jose
|B. Thomas Jr. WR JAC
|10
|Dave Richard
|A. St. Brown WR DET
|11
|John Warner
|D. Henry RB BAL
|12
|Alexander Uhlmann
|A. Jeanty RB LV
|13
|Heath Cummings
|P. Nacua WR LAR
|14
|Ben Young
|M. Nabers WR NYG
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|15
|Ben Young
|C. Brown RB CIN
|16
|Heath Cummings
|B. Bowers TE LV
|17
|Alexander Uhlmann
|D. London WR ATL
|18
|John Warner
|A. Brown WR PHI
|19
|Dave Richard
|D. Achane RB MIA
|20
|John Jose
|J. Jacobs RB GB
|21
|Carl Price
|B. Irving RB TB
|22
|Mike Mitchell
|T. McBride TE ARI
|23
|Adam Aizer
|T. Hill WR MIA
|24
|Jim Schrager
|K. Williams RB LAR
|25
|James Ahn
|G. Wilson WR NYJ
|26
|Chip Mandal
|J. Taylor RB IND
|27
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|O. Hampton RB LAC
|28
|Ken Townsel
|J. Cook RB BUF
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|29
|Ken Townsel
|M. Evans WR TB
|30
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|T. Higgins WR CIN
|31
|Chip Mandal
|T. Henderson RB NE
|32
|James Ahn
|L. Jackson QB BAL
|33
|Jim Schrager
|G. Kittle TE SF
|34
|Adam Aizer
|L. McConkey WR LAC
|35
|Mike Mitchell
|J. Allen QB BUF
|36
|Carl Price
|J. Daniels QB WAS
|37
|John Jose
|A. Kamara RB NO
|38
|Dave Richard
|J. Smith-Njigba WR SEA
|39
|John Warner
|T. McLaurin WR WAS
|40
|Alexander Uhlmann
|C. Hubbard RB CAR
|41
|Heath Cummings
|K. Walker III RB SEA
|42
|Ben Young
|D. Adams WR LAR
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|43
|Ben Young
|J. Burrow QB CIN
|44
|Heath Cummings
|J. Hurts QB PHI
|45
|Alexander Uhlmann
|R. Harvey RB DEN
|46
|John Warner
|D. Swift RB CHI
|47
|Dave Richard
|M. Harrison Jr. WR ARI
|48
|John Jose
|C. Sutton WR DEN
|49
|Carl Price
|T. McMillan WR CAR
|50
|Mike Mitchell
|I. Pacheco RB KC
|51
|Adam Aizer
|J. Conner RB ARI
|52
|Jim Schrager
|D. Metcalf WR PIT
|53
|James Ahn
|X. Worthy WR KC
|54
|Chip Mandal
|D. Smith WR PHI
|55
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|G. Pickens WR DAL
|56
|Ken Townsel
|D. Montgomery RB DET
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|57
|Ken Townsel
|J. Williams WR DET
|58
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|B. Hall RB NYJ
|59
|Chip Mandal
|C. Ridley WR TEN
|60
|James Ahn
|E. Egbuka WR TB
|61
|Jim Schrager
|T. Pollard RB TEN
|62
|Adam Aizer
|P. Mahomes QB KC
|63
|Mike Mitchell
|J. Jeudy WR CLE
|64
|Carl Price
|R. Pearsall WR SF
|65
|John Jose
|T. Hunter WR JAC
|66
|Dave Richard
|D. Moore WR CHI
|67
|John Warner
|J. Waddle WR MIA
|68
|Alexander Uhlmann
|R. Odunze WR CHI
|69
|Heath Cummings
|Z. Flowers WR BAL
|70
|Ben Young
|R. Rice WR KC
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|71
|Ben Young
|A. Jones RB MIN
|72
|Heath Cummings
|D. Samuel WR WAS
|73
|Alexander Uhlmann
|C. Olave WR NO
|74
|John Warner
|B. Mayfield QB TB
|75
|Dave Richard
|K. Coleman WR BUF
|76
|John Jose
|B. Nix QB DEN
|77
|Carl Price
|M. Golden WR GB
|78
|Mike Mitchell
|T. Tracy Jr. RB NYG
|79
|Adam Aizer
|S. LaPorta TE DET
|80
|Jim Schrager
|Z. Charbonnet RB SEA
|81
|James Ahn
|C. Kupp WR SEA
|82
|Chip Mandal
|S. Diggs WR NE
|83
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|J. Warren RB PIT
|84
|Ken Townsel
|T. Kelce TE KC
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|85
|Ken Townsel
|K. Murray QB ARI
|86
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|J. Mason RB MIN
|87
|Chip Mandal
|J. Dobbins RB DEN
|88
|James Ahn
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|89
|Jim Schrager
|J. Meyers WR LV
|90
|Adam Aizer
|K. Johnson RB PIT
|91
|Mike Mitchell
|J. Addison WR MIN
|92
|Carl Price
|B. Allen RB NYJ
|93
|John Jose
|D. Njoku TE CLE
|94
|Dave Richard
|T. Warren TE IND
|95
|John Warner
|T. Hockenson TE MIN
|96
|Alexander Uhlmann
|J. Goff QB DET
|97
|Heath Cummings
|T. Etienne RB JAC
|98
|Ben Young
|A. Ekeler RB WAS
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|99
|Ben Young
|T. Bigsby RB JAC
|100
|Heath Cummings
|J. Williams RB DAL
|101
|Alexander Uhlmann
|K. Shakir WR BUF
|102
|John Warner
|K. Allen WR LAC
|103
|Dave Richard
|D. Prescott QB DAL
|104
|John Jose
|J. Mixon RB HOU
|105
|Carl Price
|C. Loveland TE CHI
|106
|Mike Mitchell
|O. Gordon II RB MIA
|107
|Adam Aizer
|C. Kirk WR HOU
|108
|Jim Schrager
|C. Skattebo RB NYG
|109
|James Ahn
|T. Benson RB ARI
|110
|Chip Mandal
|B. Purdy QB SF
|111
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|J. Downs WR IND
|112
|Ken Townsel
|N. Chubb RB HOU
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|113
|Ken Townsel
|R. Stevenson RB NE
|114
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|T. Kraft TE GB
|115
|Chip Mandal
|C. Godwin WR TB
|116
|James Ahn
|M. Pittman WR IND
|117
|Jim Schrager
|D. Mooney WR ATL
|118
|Adam Aizer
|T. Spears RB TEN
|119
|Mike Mitchell
|J. Jennings WR SF
|120
|Carl Price
|D. Sampson RB CLE
|121
|John Jose
|R. White RB TB
|122
|Dave Richard
|B. Tuten RB JAC
|123
|John Warner
|J. Ford RB CLE
|124
|Alexander Uhlmann
|E. Engram TE DEN
|125
|Heath Cummings
|Q. Judkins RB CLE
|126
|Ben Young
|J. Reed WR GB
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|127
|Ben Young
|D. Douglas WR NE
|128
|Heath Cummings
|B. Robinson Jr. RB SF
|129
|Alexander Uhlmann
|J. Blue RB DAL
|130
|John Warner
|J. Ferguson TE DAL
|131
|Dave Richard
|R. Davis RB BUF
|132
|John Jose
|I. Guerendo RB SF
|133
|Carl Price
|N. Harris RB LAC
|134
|Mike Mitchell
|R. Shaheed WR NO
|135
|Adam Aizer
|T. Allgeier RB ATL
|136
|Jim Schrager
|D. Maye QB NE
|137
|James Ahn
|J. Higgins WR HOU
|138
|Chip Mandal
|L. Burden III WR CHI
|139
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|M. Mims WR DEN
|140
|Ken Townsel
|M. Brown WR KC
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|141
|Ken Townsel
|M. Andrews TE BAL
|142
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|J. Fields QB NYJ
|143
|Chip Mandal
|C. Rodriguez Jr. RB WAS
|144
|James Ahn
|K. Monangai RB CHI
|145
|Jim Schrager
|K. Miller RB NO
|146
|Adam Aizer
|B. Aiyuk WR SF
|147
|Mike Mitchell
|C. Stroud QB HOU
|148
|Carl Price
|D. Kincaid TE BUF
|149
|John Jose
|R. Doubs WR GB
|150
|Dave Richard
|W. Marks RB HOU
|151
|John Warner
|C. Tillman WR CLE
|152
|Alexander Uhlmann
|R. Dowdle RB CAR
|153
|Heath Cummings
|W. Robinson WR NYG
|154
|Ben Young
|K. Pitts TE ATL
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|155
|Ben Young
|D. Pierce RB HOU
|156
|Heath Cummings
|W. Shipley RB PHI
|157
|Alexander Uhlmann
|T. Lawrence QB JAC
|158
|John Warner
|M. Stafford QB LAR
|159
|Dave Richard
|B. Smith RB KC
|160
|John Jose
|D. Goedert TE PHI
|161
|Carl Price
|T. Brooks RB CIN
|162
|Mike Mitchell
|Broncos DST DEN
|163
|Adam Aizer
|C. Williams QB CHI
|164
|Jim Schrager
|Eagles DST PHI
|165
|James Ahn
|D. Neal RB NO
|166
|Chip Mandal
|Z. Ertz TE WAS
|167
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|J. Love QB GB
|168
|Ken Townsel
|K. Williams WR NE
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|169
|Ken Townsel
|T. Horton WR SEA
|170
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|R. Bateman WR BAL
|171
|Chip Mandal
|J. Herbert QB LAC
|172
|James Ahn
|Ravens DST BAL
|173
|Jim Schrager
|T. Harris WR LAC
|174
|Adam Aizer
|B. Aubrey K DAL
|175
|Mike Mitchell
|A. Cooper WR BUF
|176
|Carl Price
|S. Tucker RB TB
|177
|John Jose
|C. Dicker K LAC
|178
|Dave Richard
|Steelers DST PIT
|179
|John Warner
|S. Perine RB CIN
|180
|Alexander Uhlmann
|Vikings DST MIN
|181
|Heath Cummings
|Packers DST GB
|182
|Ben Young
|J. Bates K DET
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|183
|Ben Young
|Chiefs DST KC
|184
|Heath Cummings
|R. Mostert RB LV
|185
|Alexander Uhlmann
|W. Lutz K DEN
|186
|John Warner
|K. Fairbairn K HOU
|187
|Dave Richard
|J. Wright RB MIA
|188
|John Jose
|Bills DST BUF
|189
|Carl Price
|Texans DST HOU
|190
|Mike Mitchell
|M. Gay K WAS
|191
|Adam Aizer
|D. Giddens RB IND
|192
|Jim Schrager
|C. Boswell K PIT
|193
|James Ahn
|H. Butker K KC
|194
|Chip Mandal
|C. Little K JAC
|195
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|Cardinals DST ARI
|196
|Ken Townsel
|E. McPherson K CIN
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|197
|Ken Townsel
|Rams DST LAR
|198
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|J. Elliott K PHI
|199
|Chip Mandal
|Commanders DST WAS
|200
|James Ahn
|J. Smith TE PIT
|201
|Jim Schrager
|J. McCarthy QB MIN
|202
|Adam Aizer
|49ers DST SF
|203
|Mike Mitchell
|Q. Johnston WR LAC
|204
|Carl Price
|B. Grupe K NO
|205
|John Jose
|X. Legette WR CAR
|206
|Dave Richard
|J. Karty K LAR
|207
|John Warner
|Buccaneers DST TB
|208
|Alexander Uhlmann
|I. TeSlaa WR DET
|209
|Heath Cummings
|T. Bass K BUF
|210
|Ben Young
|H. Henry TE NE
|Ken Townsel
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|J. Chase WR CIN
|2
|28
|J. Cook RB BUF
|3
|29
|M. Evans WR TB
|4
|56
|D. Montgomery RB DET
|5
|57
|J. Williams WR DET
|6
|84
|T. Kelce TE KC
|7
|85
|K. Murray QB ARI
|8
|112
|N. Chubb RB HOU
|9
|113
|R. Stevenson RB NE
|10
|140
|M. Brown WR KC
|11
|141
|M. Andrews TE BAL
|12
|168
|K. Williams WR NE
|13
|169
|T. Horton WR SEA
|14
|196
|E. McPherson K CIN
|15
|197
|Rams DST LAR
|Jamey Eisenberg/Todd Rones
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|B. Robinson RB ATL
|2
|27
|O. Hampton RB LAC
|3
|30
|T. Higgins WR CIN
|4
|55
|G. Pickens WR DAL
|5
|58
|B. Hall RB NYJ
|6
|83
|J. Warren RB PIT
|7
|86
|J. Mason RB MIN
|8
|111
|J. Downs WR IND
|9
|114
|T. Kraft TE GB
|10
|139
|M. Mims WR DEN
|11
|142
|J. Fields QB NYJ
|12
|167
|J. Love QB GB
|13
|170
|R. Bateman WR BAL
|14
|195
|Cardinals DST ARI
|15
|198
|J. Elliott K PHI
|Chip Mandal
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|C. Lamb WR DAL
|2
|26
|J. Taylor RB IND
|3
|31
|T. Henderson RB NE
|4
|54
|D. Smith WR PHI
|5
|59
|C. Ridley WR TEN
|6
|82
|S. Diggs WR NE
|7
|87
|J. Dobbins RB DEN
|8
|110
|B. Purdy QB SF
|9
|115
|C. Godwin WR TB
|10
|138
|L. Burden III WR CHI
|11
|143
|C. Rodriguez Jr. RB WAS
|12
|166
|Z. Ertz TE WAS
|13
|171
|J. Herbert QB LAC
|14
|194
|C. Little K JAC
|15
|199
|Commanders DST WAS
|James Ahn
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|J. Gibbs RB DET
|2
|25
|G. Wilson WR NYJ
|3
|32
|L. Jackson QB BAL
|4
|53
|X. Worthy WR KC
|5
|60
|E. Egbuka WR TB
|6
|81
|C. Kupp WR SEA
|7
|88
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|8
|109
|T. Benson RB ARI
|9
|116
|M. Pittman WR IND
|10
|137
|J. Higgins WR HOU
|11
|144
|K. Monangai RB CHI
|12
|165
|D. Neal RB NO
|13
|172
|Ravens DST BAL
|14
|193
|H. Butker K KC
|15
|200
|J. Smith TE PIT
|Jim Schrager
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|N. Collins WR HOU
|2
|24
|K. Williams RB LAR
|3
|33
|G. Kittle TE SF
|4
|52
|D. Metcalf WR PIT
|5
|61
|T. Pollard RB TEN
|6
|80
|Z. Charbonnet RB SEA
|7
|89
|J. Meyers WR LV
|8
|108
|C. Skattebo RB NYG
|9
|117
|D. Mooney WR ATL
|10
|136
|D. Maye QB NE
|11
|145
|K. Miller RB NO
|12
|164
|Eagles DST PHI
|13
|173
|T. Harris WR LAC
|14
|192
|C. Boswell K PIT
|15
|201
|J. McCarthy QB MIN
|Adam Aizer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|C. McCaffrey RB SF
|2
|23
|T. Hill WR MIA
|3
|34
|L. McConkey WR LAC
|4
|51
|J. Conner RB ARI
|5
|62
|P. Mahomes QB KC
|6
|79
|S. LaPorta TE DET
|7
|90
|K. Johnson RB PIT
|8
|107
|C. Kirk WR HOU
|9
|118
|T. Spears RB TEN
|10
|135
|T. Allgeier RB ATL
|11
|146
|B. Aiyuk WR SF
|12
|163
|C. Williams QB CHI
|13
|174
|B. Aubrey K DAL
|14
|191
|D. Giddens RB IND
|15
|202
|49ers DST SF
|Mike Mitchell
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|S. Barkley RB PHI
|2
|22
|T. McBride TE ARI
|3
|35
|J. Allen QB BUF
|4
|50
|I. Pacheco RB KC
|5
|63
|J. Jeudy WR CLE
|6
|78
|T. Tracy Jr. RB NYG
|7
|91
|J. Addison WR MIN
|8
|106
|O. Gordon II RB MIA
|9
|119
|J. Jennings WR SF
|10
|134
|R. Shaheed WR NO
|11
|147
|C. Stroud QB HOU
|12
|162
|Broncos DST DEN
|13
|175
|A. Cooper WR BUF
|14
|190
|M. Gay K WAS
|15
|203
|Q. Johnston WR LAC
|Carl Price
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|J. Jefferson WR MIN
|2
|21
|B. Irving RB TB
|3
|36
|J. Daniels QB WAS
|4
|49
|T. McMillan WR CAR
|5
|64
|R. Pearsall WR SF
|6
|77
|M. Golden WR GB
|7
|92
|B. Allen RB NYJ
|8
|105
|C. Loveland TE CHI
|9
|120
|D. Sampson RB CLE
|10
|133
|N. Harris RB LAC
|11
|148
|D. Kincaid TE BUF
|12
|161
|T. Brooks RB CIN
|13
|176
|S. Tucker RB TB
|14
|189
|Texans DST HOU
|15
|204
|B. Grupe K NO
|John Jose
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|B. Thomas Jr. WR JAC
|2
|20
|J. Jacobs RB GB
|3
|37
|A. Kamara RB NO
|4
|48
|C. Sutton WR DEN
|5
|65
|T. Hunter WR JAC
|6
|76
|B. Nix QB DEN
|7
|93
|D. Njoku TE CLE
|8
|104
|J. Mixon RB HOU
|9
|121
|R. White RB TB
|10
|132
|I. Guerendo RB SF
|11
|149
|R. Doubs WR GB
|12
|160
|D. Goedert TE PHI
|13
|177
|C. Dicker K LAC
|14
|188
|Bills DST BUF
|15
|205
|X. Legette WR CAR
|Dave Richard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|A. St. Brown WR DET
|2
|19
|D. Achane RB MIA
|3
|38
|J. Smith-Njigba WR SEA
|4
|47
|M. Harrison Jr. WR ARI
|5
|66
|D. Moore WR CHI
|6
|75
|K. Coleman WR BUF
|7
|94
|T. Warren TE IND
|8
|103
|D. Prescott QB DAL
|9
|122
|B. Tuten RB JAC
|10
|131
|R. Davis RB BUF
|11
|150
|W. Marks RB HOU
|12
|159
|B. Smith RB KC
|13
|178
|Steelers DST PIT
|14
|187
|J. Wright RB MIA
|15
|206
|J. Karty K LAR
|John Warner
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|D. Henry RB BAL
|2
|18
|A. Brown WR PHI
|3
|39
|T. McLaurin WR WAS
|4
|46
|D. Swift RB CHI
|5
|67
|J. Waddle WR MIA
|6
|74
|B. Mayfield QB TB
|7
|95
|T. Hockenson TE MIN
|8
|102
|K. Allen WR LAC
|9
|123
|J. Ford RB CLE
|10
|130
|J. Ferguson TE DAL
|11
|151
|C. Tillman WR CLE
|12
|158
|M. Stafford QB LAR
|13
|179
|S. Perine RB CIN
|14
|186
|K. Fairbairn K HOU
|15
|207
|Buccaneers DST TB
|Alexander Uhlmann
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|A. Jeanty RB LV
|2
|17
|D. London WR ATL
|3
|40
|C. Hubbard RB CAR
|4
|45
|R. Harvey RB DEN
|5
|68
|R. Odunze WR CHI
|6
|73
|C. Olave WR NO
|7
|96
|J. Goff QB DET
|8
|101
|K. Shakir WR BUF
|9
|124
|E. Engram TE DEN
|10
|129
|J. Blue RB DAL
|11
|152
|R. Dowdle RB CAR
|12
|157
|T. Lawrence QB JAC
|13
|180
|Vikings DST MIN
|14
|185
|W. Lutz K DEN
|15
|208
|I. TeSlaa WR DET
|Heath Cummings
|Rd
|Pk
|Player
|1
|13
|P. Nacua WR LAR
|2
|16
|B. Bowers TE LV
|3
|41
|K. Walker III RB SEA
|4
|44
|J. Hurts QB PHI
|5
|69
|Z. Flowers WR BAL
|6
|72
|D. Samuel WR WAS
|7
|97
|T. Etienne RB JAC
|8
|100
|J. Williams RB DAL
|9
|125
|Q. Judkins RB CLE
|10
|128
|B. Robinson Jr. RB SF
|11
|153
|W. Robinson WR NYG
|12
|156
|W. Shipley RB PHI
|13
|181
|Packers DST GB
|14
|184
|R. Mostert RB LV
|15
|209
|T. Bass K BUF
|Ben Young
|Rd
|Pk
|Player
|1
|14
|M. Nabers WR NYG
|2
|15
|C. Brown RB CIN
|3
|42
|D. Adams WR LAR
|4
|43
|J. Burrow QB CIN
|5
|70
|R. Rice WR KC
|6
|71
|A. Jones RB MIN
|7
|98
|A. Ekeler RB WAS
|8
|99
|T. Bigsby RB JAC
|9
|126
|J. Reed WR GB
|10
|127
|D. Douglas WR NE
|11
|154
|K. Pitts TE ATL
|12
|155
|D. Pierce RB HOU
|13
|182
|J. Bates K DET
|14
|183
|Chiefs DST KC
|15
|210
|H. Henry TE NE