Our Fantasy Football Today Podcast audience is awesome. We're so grateful for everyone who downloads and subscribes to our show, which you can also watch daily on YouTube.

We love to interact with our audience as much as possible, and our 14-team podcast league is always great every year. You guys either made a generous donation to our Draft-A-Thon to benefit St. Jude to participate in the league, or you sent us an amazing email entry.

It's a fun league, but it's also challenging for me, Adam Aizer, Heath Cummings and Dave Richard. We have 10 teams of Fantasy managers who know all of our favorite players and strategies, so nothing will come as a surprise when you see the results.

I share a team with Todd Rones, who has been extremely generous to our Draft-A-Thon and St. Jude for the past several years. We had the No. 2 overall selection, and we like the way our roster turned out.

Bijan Robinson was an easy choice in Round 1, but we struggled in Round 2 between Omarion Hampton, Tee Higgins, Ladd McConkey and Jaxon Smith-Njigba. We settled on Hampton to lock up our No. 2 running back, and we knew one of those receivers would make it back to us in Round 3, which happened with Higgins.

Here's a tip for anyone who has the No. 2 overall pick if Ja'Marr Chase goes at No. 1 overall. If you want Higgins, wait until Round 3 to select him because it's unlikely the manager with the first selection will draft Chase and Higgins together in the first three rounds.

We wanted another receiver in Round 4, and George Pickens was the top player on the board. And then we got a potential gift with Breece Hall in Round 5. While I'm worried about Hall's Fantasy value this season, that's when he's getting selected in Round 3 of a 12-team league. Here, this is a steal, especially since we can use him as a flex.

I didn't expect us to draft two more running backs with our next two selections, but the value for Jaylen Warren in Round 6 and Jordan Mason in Round 7 was too good to pass up. I love this running back corps of Robinson, Hampton, Hall, Warren and Mason in a 14-team league.

We needed some receiver depth, so we drafted Josh Downs in Round 8, and we got our tight end with Tucker Kraft in Round 9. Kraft is one of my favorite breakout candidates, and Downs should benefit with Daniel Jones as the starting quarterback for the Colts.

We drafted another receiver in Round 10 with Marvin Mims, and he's a sleeper as the starter opposite Courtland Sutton in Denver. And it paid off to wait on a quarterback with Justin Fields in Round 11, especially since we paired him with Jordan Love in Round 12.

We took Rashod Bateman in Round 13 to pad our receiver depth, and then we drafted our DST (Cardinals) and kicker (Jake Elliott) with our last two picks. I like this team a lot, and I expect us to be competitive for the playoffs and potentially the championship this year.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 15-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Ken Townsel

2. Jamey Eisenberg/Todd Rones

3. Chip Mandal

4. James Ahn

5. Jim Schrager

6. Adam Aizer

7. Mike Mitchell

8. Carl Price

9. John Jose

10. Dave Richard

11. John Warner

12. Alexander Uhlmann

13. Heath Cummings

14. Ben Young