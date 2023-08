For the second time this summer, we're putting our money where our mouth is. Sorta.

There is no better and more fun way to build a Fantasy Football team than by bidding on players' services via a Salary Cap Draft. Everyone has a shot at every player; some folks might decide to spend big on two players and land multiple guys with a Round 1 ADP. In short, you can build a team that you just can't make in a boring ol' snake draft.

I really can't encourage you enough -- if you have the chance to take part in a Salary Cap Draft, go for it! You can even do them right here on CBSSports.com.

If you're looking for Salary Cap Draft strategies, we've got you covered. But this page is all about the results of our Annual CBS Sports Office Salary Cap Draft, a real league with real bragging rights and quite possibly a real prize. Or not. Can't say. Because, you know, taxes.

Anyway, peep the results and use our spending as a guideline for how much you might put up for some of your favorite players. My best guess is that most of the expensive guys will go for close to what they went for in our Salary Cap Draft.

These are the results of our 12-team, half-PPR $100 budget draft. Every manager fielded a team that must start a QB, 2 RB, 2 WR, a TE, 2 FLEX (RB/WR/TE) and a DST along with six reserve spots and two IR spots. Our scoring includes six points for all touchdowns along with one point for every 10 yards rushing and receiving, one point for every 25 yards passing and minus-two points for every turnover.

NOTE: This draft was completed before Jonathan Taylor was placed on the PUP list.

Salary Cap draft superlatives

Top 12 most expensive players

Justin Jefferson, WR, MIN $36 Tyreek Hill, WR, MIA $28 Christian McCaffrey, RB, SF $35 Bijan Robinson, RB, ATL $26 Ja'Marr Chase, WR, CIN $31 Stefon Diggs, WR, BUF $25 Cooper Kupp, WR, LAR $30 Saquon Barkley, RB, NYG $25 Austin Ekeler, RB, LAC $29 Travis Kelce, TE, KC $25





The all-steal team, according to me

Trevor Lawrence, $5

Austin Ekeler, $29

Aaron Jones, $10

DeVonta Smith, $9

D.J. Moore, $7

Mike Williams $3

Treylon Burks, $1

Pat Freiermuth $3

The all-overpay team, according to me

Justin Herbert, $8

Derrick Henry, $20

David Montgomery, $7

Isaiah Pacheco, $7

Deebo Samuel, $12

DeAndre Hopkins $8

Diontae Johnson, $8

Our bidders:

Chris Towers, Senior Fantasy Writer Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer Dave Richard, VCR salesman Katie Mox, SportsLine Anchor George Maselli, Fantasy Editor Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer Heath Cummings, Senior Fantasy Writer Thomas Shafer, FFT Podcast Producer Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer Tommy Tran, CBS Sports HQ Anchor Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst Zack Brook, FFT Social Media Coordinator

Position by Position Results

DST $ MANAGER Steelers, PIT $1 Katie Mox Eagles, PHI $1 Jamey Eisenberg Ravens, BAL $1 George Maselli 49ers, SF $1 Heath Cummings Cowboys, DAL $1 Dave Richard Bills, BUF $1 Jack Capotorto Dolphins, MIA $1 Meron Berkson Commanders, WAS $1 Chris Towers Saints, NO $1 Tommy Tran Jets, NYJ $1 Zach Brook Patriots, NE $1 Jacob Gibbs Browns, CLE $1 Thomas Shafer





QUARTERBACKS $ MANAGER Josh Allen, BUF $17 Katie Mox Patrick Mahomes, KC $16 Zach Brook Jalen Hurts, PHI $16 Jacob Gibbs Joe Burrow, CIN $9 Jack Capotorto Justin Fields, CHI $8 Tommy Tran Justin Herbert, LAC $8 Dave Richard Lamar Jackson, BAL $7 Jacob Gibbs Trevor Lawrence, JAC $5 George Maselli Anthony Richardson, IND $4 Zach Brook Tua Tagovailoa, MIA $4 Jamey Eisenberg Deshaun Watson, CLE $2 Tommy Tran Aaron Rodgers, NYJ $2 Thomas Shafer Dak Prescott, DAL $2 Meron Berkson Geno Smith, SEA $2 Heath Cummings Daniel Jones, NYG $1 Thomas Shafer Kirk Cousins, MIN $1 Jamey Eisenberg Sam Howell, WAS $1 Chris Towers Russell Wilson, DEN $1 Chris Towers Jared Goff, DET $1 Meron Berkson





RUNNING BACKS $ MANAGER Christian McCaffrey, SF $35 Katie Mox Austin Ekeler, LAC $29 Chris Towers Bijan Robinson, ATL $26 George Maselli Saquon Barkley, NYG $25 Heath Cummings Tony Pollard, DAL $21 Dave Richard Nick Chubb, CLE $20 Jamey Eisenberg Derrick Henry, TEN $20 Meron Berkson Josh Jacobs, LV $19 Chris Towers Jonathan Taylor, IND $17 Katie Mox Joe Mixon, CIN $17 Tommy Tran Travis Etienne, JAC $14 Meron Berkson Rhamondre Stevenson, NE $13 George Maselli Jahmyr Gibbs, DET $12 Zach Brook Dameon Pierce, HOU $11 Jamey Eisenberg J.K. Dobbins, BAL $10 Dave Richard Aaron Jones, GB $10 Tommy Tran Alexander Mattison, MIN $10 Jack Capotorto Najee Harris, PIT $8 Jack Capotorto Miles Sanders, CAR $8 Heath Cummings David Montgomery, DET $7 George Maselli James Conner, ARI $7 George Maselli Breece Hall, NYJ $7 Jacob Gibbs Isiah Pacheco, KC $7 Jack Capotorto James Cook, BUF $7 Jacob Gibbs Kenneth Walker III, SEA $6 Tommy Tran Alvin Kamara, NO $5 Jack Capotorto Rachaad White, TB $5 Jamey Eisenberg Javonte Williams, DEN $5 George Maselli Cam Akers, LAR $5 Jamey Eisenberg Antonio Gibson, WAS $5 Meron Berkson Jaylen Warren, PIT $4 Dave Richard Brian Robinson Jr., WAS $4 Jamey Eisenberg Roschon Johnson, CHI $4 Dave Richard Zach Charbonnet, SEA $4 Tommy Tran A.J. Dillon, GB $4 Jack Capotorto D'Andre Swift, PHI $3 Tommy Tran Khalil Herbert, CHI $3 Meron Berkson Tank Bigsby, JAC $2 Jamey Eisenberg Dalvin Cook, NYJ $2 Meron Berkson Samaje Perine, DEN $2 Zach Brook Tyler Allgeier, ATL $2 George Maselli Jeff Wilson, MIA $2 Heath Cummings Tyjae Spears, TEN $2 Dave Richard Rico Dowdle, DAL $1 Dave Richard Jamaal Williams, NO $1 Thomas Shafer Ezekiel Elliott, NE $1 Thomas Shafer Kenneth Gainwell, PHI $1 Thomas Shafer Elijah Mitchell, SF $1 Thomas Shafer Kendre Miller, NO $1 Jack Capotorto Rashaad Penny, PHI $1 Katie Mox Damien Harris, BUF $1 George Maselli Devon Achane, MIA $1 Katie Mox Raheem Mostert, MIA $1 Jacob Gibbs Deuce Vaughn, DAL $1 Chris Towers Jerick McKinnon, KC $1 Thomas Shafer Evan Hull, IND $1 Heath Cummings Ty Chandler, MIN $1 Thomas Shafer Zack Moss, IND $1 Heath Cummings D'Onta Foreman, CHI $1 Zach Brook Deon Jackson, IND $1 Heath Cummings Clyde Edwards-Helaire, KC $1 Chris Towers Keaontay Ingram, ARI $1 Heath Cummings Gus Edwards, BAL $1 Zach Brook Zamir White, LV $1 Heath Cummings





TIGHT ENDS $ MANAGER Travis Kelce, KC $25 Zach Brook Mark Andrews, BAL $12 Jacob Gibbs Evan Engram, JAC $11** Jamey Eisenberg Darren Waller, NYG $7 Chris Towers T.J. Hockenson, MIN $7 Meron Berkson Kyle Pitts, ATL $6 Dave Richard George Kittle, SF $5 Tommy Tran Dallas Goedert, PHI $5 Jack Capotorto Dalton Kincaid, BUF $3 Katie Mox Pat Freiermuth, PIT $3 Heath Cummings Dalton Schultz, HOU $1 Katie Mox David Njoku, CLE $1 Tommy Tran Luke Musgrave, GB $1 Jacob Gibbs Chigoziem Okonkwo, TEN $1 George Maselli Greg Dulcich, DEN $1 Katie Mox Juwan Johnson, NO $1 Dave Richard Cole Kmet, CHI $1 Katie Mox Sam LaPorta, DET $1 Zach Brook Gerald Everett, LAC $1 Katie Mox Taysom Hill, NO $1 Katie Mox Zach Ertz, ARI $1 Zach Brook Tyler Higbee, LAR $1 Thomas Shafer





WIDE RECEIVERS $ MANAGER Justin Jefferson, MIN $36 Thomas Shafer Ja'Marr Chase, CIN $31 Thomas Shafer Cooper Kupp, LAR $30 Chris Towers Tyreek Hill, MIA $28 Heath Cummings Stefon Diggs, BUF $25 Dave Richard Amon-Ra St. Brown, DET $21 Zach Brook A.J. Brown, PHI $21 Jacob Gibbs Garrett Wilson, NYJ $20 Thomas Shafer CeeDee Lamb, DAL $20 Heath Cummings Davante Adams, LV $20 Meron Berkson Calvin Ridley, JAC $17 Jamey Eisenberg Jaylen Waddle, MIA $16 George Maselli Tee Higgins, CIN $12 Jack Capotorto DK Metcalf, SEA $12 Jack Capotorto Deebo Samuel, SF $12 Jack Capotorto Chris Olave, NO $12 Meron Berkson Keenan Allen, LAC $11 Tommy Tran Christian Watson, GB $11 Zach Brook Amari Cooper, CLE $10 Jacob Gibbs DeVonta Smith, PHI $9 Jacob Gibbs DeAndre Hopkins, TEN $8 Tommy Tran Diontae Johnson, PIT $8 Jamey Eisenberg Brandon Aiyuk, SF $7 Katie Mox Zay Flowers, BAL $7* Katie Mox D.J. Moore, CHI $7 Dave Richard George Pickens, PIT $6 Katie Mox Jahan Dotson, WAS $6 George Maselli Jerry Jeudy, DEN $6 Jack Capotorto Drake London, ATL $6 Tommy Tran Terry McLaurin, WAS $6 Tommy Tran Mike Evans, TB $6 Jack Capotorto Gabe Davis, BUF $6 Meron Berkson Jordan Addison, MIN $5 Jacob Gibbs Chris Godwin, TB $5 Jamey Eisenberg Michael Thomas, NO $4 Dave Richard Christian Kirk, JAC $4 Tommy Tran Tyler Lockett, SEA $4 Jamey Eisenberg Jaxon Smith-Njigba, SEA $4 Chris Towers Elijah Moore, CLE $4 George Maselli Marquise Brown, ARI $3 George Maselli Mike Williams, LAC $3 Heath Cummings Courtland Sutton, DEN $3 Heath Cummings Skyy Moore, KC $3 Meron Berkson Isaiah Hodgins, NYG $2 Dave Richard Marvin Mims, DEN $2 Chris Towers Nico Collins, HOU $2 Jamey Eisenberg Brandin Cooks, DAL $2 Jack Capotorto Quentin Johnston, LAC $2 Zach Brook Michael Pittman, IND $2 Meron Berkson JuJu Smith-Schuster, NE $2 Meron Berkson Romeo Doubs, GB $2 Dave Richard Adam Thielen, CAR $1 Thomas Shafer Nathaniel Dell, HOU $1 Chris Towers Kadarius Toney, KC $1 Zach Brook Treylon Burks, TEN $1 George Maselli Odell Beckham Jr., BAL $1 Zach Brook Rashod Bateman, BAL $1 Jacob Gibbs Jakobi Meyers, LV $1 Chris Towers Jonathan Mingo, CAR $1 Jacob Gibbs Puka Nacua, LAR $1 Chris Towers Jayden Reed, GB $1 Jacob Gibbs Justyn Ross, KC $1 Thomas Shafer Rondale Moore, ARI $1 Chris Towers

Team by Team Results

Jacob Gibbs

Jalen Hurts, QB, PHI $16 Lamar Jackson, QB, BAL $7 James Cook, RB, BUF $7 Breece Hall, RB, NYJ $7 Raheem Mostert, RB, MIA $1 A.J. Brown, WR, PHI $21 Amari Cooper, WR, CLE $10 DeVonta Smith, WR, PHI $9 Jordan Addison, WR, MIN $5 Rashod Bateman, WR, BAL $1 Jonathan Mingo, WR, CAR $1 Jayden Reed, WR, GB $1 Mark Andrews, TE, BAL $12 Luke Musgrave, TE, GB $1 Patriots , DST, NE $1







Jamey Eisenberg

Tua Tagovailoa, QB, MIA $4 Kirk Cousins, QB, MIN $1 Nick Chubb, RB, CLE $20 Dameon Pierce, RB, HOU $11 Cam Akers, RB, LAR $5 Rachaad White, RB, TB $5 Brian Robinson Jr., RB, WAS $4 Tank Bigsby, RB, JAC $2 Calvin Ridley, WR, JAC $17 Diontae Johnson, WR, PIT $8 Chris Godwin, WR, TB $5 Tyler Lockett, WR, SEA $4 Nico Collins, WR, HOU $2 Evan Engram, TE, JAC $11** Eagles , DST, PHI $1







Meron Berkson

Dak Prescott, QB, DAL $2 Jared Goff, QB, DET $1 Derrick Henry, RB, TEN $20 Travis Etienne, RB, JAC $14 Antonio Gibson, RB, WAS $5 Khalil Herbert, RB, CHI $3 Dalvin Cook, RB, NYJ $2 Davante Adams, WR, LV $20 Chris Olave, WR, NO $12 Gabe Davis, WR, BUF $6 Skyy Moore, WR, KC $3 Michael Pittman, WR, IND $2 JuJu Smith-Schuster, WR, NE $2 T.J. Hockenson, TE, MIN $7 Dolphins , DST, MIA $1







Jack Capotorto

Joe Burrow, QB, CIN $9 Alexander Mattison, RB, MIN $10 Najee Harris, RB, PIT $8 Isiah Pacheco, RB, KC $7 Alvin Kamara, RB, NO $5 A.J. Dillon, RB, GB $4 Kendre Miller, RB, NO $1 Tee Higgins, WR, CIN $12 DK Metcalf, WR, SEA $12 Deebo Samuel, WR, SF $12 Jerry Jeudy, WR, DEN $6 Mike Evans, WR, TB $6 Brandin Cooks, WR, DAL $2 Dallas Goedert, TE, PHI $5 Bills , DST, BUF $1







Thomas Shafer

Aaron Rodgers, QB, NYJ $2 Daniel Jones, QB, NYG $1 Jerick McKinnon, RB, KC $1 Ty Chandler, RB, MIN $1 Ezekiel Elliott, RB, NE $1 Jamaal Williams, RB, NO $1 Kenneth Gainwell, RB, PHI $1 Elijah Mitchell, RB, SF $1 Justin Jefferson, WR, MIN $36 Ja'Marr Chase, WR, CIN $31 Garrett Wilson, WR, NYJ $20 Adam Thielen, WR, CAR $1 Justyn Ross, WR, KC $1 Tyler Higbee, TE, LAR $1 Browns , DST, CLE $1







Tommy Tran

Justin Fields, QB, CHI $8 Deshaun Watson, QB, CLE $2 Joe Mixon, RB, CIN $17 Aaron Jones, RB, GB $10 Kenneth Walker III, RB, SEA $6 Zach Charbonnet, RB, SEA $4 D'Andre Swift, RB, PHI $3 Keenan Allen, WR, LAC $11 DeAndre Hopkins, WR, TEN $8 Drake London, WR, ATL $6 Terry McLaurin, WR, WAS $6 Christian Kirk, WR, JAC $4 George Kittle, TE, SF $5 David Njoku, TE, CLE $1 Saints , DST, NO $1







Zach Brook

Patrick Mahomes, QB, KC $16 Anthony Richardson, QB, IND $4 Jahmyr Gibbs, RB, DET $12 Samaje Perine, RB, DEN $2 Gus Edwards, RB, BAL $1 D'Onta Foreman, RB, CHI $1 Amon-Ra St. Brown, WR, DET $21 Christian Watson, WR, GB $11 Quentin Johnston, WR, LAC $2 Odell Beckham Jr., WR, BAL $1 Kadarius Toney, WR, KC $1 Travis Kelce, TE, KC $25 Zach Ertz, TE, ARI $1 Sam LaPorta, TE, DET $1 Jets , DST, NYJ $1







Katie Mox

Josh Allen, QB, BUF $17 Christian McCaffrey, RB, SF $35 Jonathan Taylor, RB, IND $17 Devon Achane, RB, MIA $1 Rashaad Penny, RB, PHI $1 Zay Flowers, WR, BAL $7* Brandon Aiyuk, WR, SF $7 George Pickens, WR, PIT $6 Dalton Kincaid, TE, BUF $3 Cole Kmet, TE, CHI $1 Greg Dulcich, TE, DEN $1 Dalton Schultz, TE, HOU $1 Gerald Everett, TE, LAC $1 Taysom Hill, TE, NO $1 Steelers , DST, PIT $1

* - Mox spent her last $7 on Flowers, probably could have had him for $4 or less.

** - Eisenberg spent his last $11 on Engram, probably could have had him for $3 or less.

Which sleepers, breakouts and busts should you target and fade, and which QB shocks the NFL with a top-10 performance? Visit SportsLine now to get cheat sheets for every single position, all from the model that simulates every game 10,000 times and nailed Deebo Samuel as a bust last year, and find out.