The Lineup Cheat Sheet was created so that you could get quick answers to your Fantasy start/sit questions with the analysis already built in. For detailed rationale, check out my latest content, including my weekly Lineup Decisions column.

What do the numbers mean?

All of my analyses from the week, from data points to matchup outlooks to game-flow predictions, are basically represented by a number on a confidence scale from 1-10. The higher the number next to a player's name, the more confident I am that you should start him. The numbers are not a projection, just a confidence score to help you pick who to start. Every relevant player for this week is here, so if a player isn't listed, don't start him.

To find a specific player, use your search function -- CTRL-F on PCs and Command-F on Macs. If neither of those are options, or if you're on a mobile device, you can scroll by game. If you're still unsure, just send a note on X.com (@daverichard) and I'll give it a look, time permitting. Remember to use the #AskFFT hashtag!

If you're reading this on Sunday, please refer to our weekly rankings, which are updated in real time.

Ready to get off on the right foot? Here's how to approach every play for this week in PPR leagues -- you can find our Non-PPR cheat sheet here.

Pittsburgh Steelers
@
Cincinnati Bengals
Thu, Oct 16 at 8:15 pm ET •
CIN +5.5, O/U 44.5
SteelersRTG (MAX 10)BengalsRTG (MAX 10)
Aaron Rodgers6.8Joe Flacco5.1
Jaylen Warren6.65Chase Brown5.38
Kenneth Gainwell4.68Ja'Marr Chase9.25
DK Metcalf7.68Tee Higgins6.22
Jonnu Smith3.88Andrei Iosivas3.02
Darnell Washington3.5Bengals DST 3.3
Steelers DST 8.0

Los Angeles Rams
@
Jacksonville Jaguars
Sun, Oct 19 at 9:30 am ET •
JAC +3, O/U 44.5
RamsRTG (MAX 10)JaguarsRTG (MAX 10)
Matthew Stafford6.9Trevor Lawrence6.1
Kyren Williams7.65Travis Etienne6.7
Davante Adams7.7Brian Thomas Jr.7.58
Tutu Atwell5.4Travis Hunter4.05
Jordan Whittington3.9Parker Washington3.42
Tyler Higbee4.2Jaguars DST 5.5
Rams DST 6.5

New Orleans Saints
@
Chicago Bears
Sun, Oct 19 at 1:00 pm ET •
CHI -4.5, O/U 46.5
SaintsRTG (MAX 10)BearsRTG (MAX 10)
Spencer Rattler3.9Caleb Williams7.7
Alvin Kamara5.98D'Andre Swift7.32
Kendre Miller3.8Rome Odunze8.6
Chris Olave6.1Luther Burden III4.1
Rashid Shaheed5.32Olamide Zaccheaus4.28
Taysom Hill4.15Colston Loveland3.12
Juwan Johnson3.6Bears DST 6.8
Saints DST 4.6

Miami Dolphins
@
Cleveland Browns
Sun, Oct 19 at 1:00 pm ET •
CLE -2.5, O/U 39.5
DolphinsRTG (MAX 10)BrownsRTG (MAX 10)
Tua Tagovailoa5.0Dillon Gabriel2.8
De'Von Achane9.5Quinshon Judkins9.4
Jaylen Waddle8.15Jerome Ford3.2
Darren Waller5.6Jerry Jeudy5.18
Dolphins DST 2.9Isaiah Bond3.18


Harold Fannin Jr.5.55


Browns DST 5.4
Las Vegas Raiders
@
Kansas City Chiefs
Sun, Oct 19 at 1:00 pm ET •
KC -11.5, O/U 45.5
RaidersRTG (MAX 10)ChiefsRTG (MAX 10)
Geno Smith2.4Patrick Mahomes9.7
Ashton Jeanty7.5Kareem Hunt4.7
Tre Tucker5.68Isiah Pacheco4.42
Jakobi Meyers5.15Rashee Rice7.9
Michael Mayer4.3Xavier Worthy6.98
Raiders DST 1.0Marquise Brown4.9


Tyquan Thornton3.82


Travis Kelce5.02


Chiefs DST 8.5
Philadelphia Eagles
@
Minnesota Vikings
Sun, Oct 19 at 1:00 pm ET •
MIN +2.5, O/U 43.5
EaglesRTG (MAX 10)VikingsRTG (MAX 10)
Jalen Hurts7.5Carson Wentz4.9
Saquon Barkley8.75Jordan Mason6.3
A.J. Brown6.88Justin Jefferson9.05
DeVonta Smith5.95Jordan Addison6.62
Dallas Goedert6.15T.J. Hockenson4.85
Eagles DST 5.9Vikings DST 4.5
Carolina Panthers
@
New York Jets
Sun, Oct 19 at 1:00 pm ET •
NYJ +1.5, O/U 42
PanthersRTG (MAX 10)JetsRTG (MAX 10)
Bryce Young5.8Justin Fields5.2
Rico Dowdle8.3Breece Hall7.52
Tetairoa McMillan6.95Josh Reynolds4.18
Xavier Legette1.9Mason Taylor5.08
Panthers DST 5.2Jets DST 3.6
New England Patriots
@
Tennessee Titans
Sun, Oct 19 at 1:00 pm ET •
TEN +7, O/U 42
PatriotsRTG (MAX 10)TitansRTG (MAX 10)
Drake Maye7.9Cam Ward2.6
Rhamondre Stevenson4.95Tyjae Spears4.88
TreVeyon Henderson4.6Tony Pollard4.8
Stefon Diggs6.32Elic Ayomanor4.4
Kayshon Boutte5.12Chigoziem Okonkwo4.75
Demario Douglas3.05Titans DST 2.4
Hunter Henry4.5

Patriots DST 9.1

New York Giants
@
Denver Broncos
Sun, Oct 19 at 4:05 pm ET •
DEN -7, O/U 40.5
GiantsRTG (MAX 10)BroncosRTG (MAX 10)
Jaxson Dart3.8Bo Nix6.6
Cam Skattebo6.92J.K. Dobbins6.75
Wan'Dale Robinson5.58RJ Harvey3.48
Lil'Jordan Humphrey4.76Courtland Sutton7.72
Theo Johnson4.55Marvin Mims3.75
Giants DST 5.7Troy Franklin4.25


Evan Engram5.0


Broncos DST 8.8
Indianapolis Colts
@
Los Angeles Chargers
Sun, Oct 19 at 4:05 pm ET •
LAC -1.5, O/U 48.5
ColtsRTG (MAX 10)ChargersRTG (MAX 10)
Daniel Jones7.2Justin Herbert8.5
Jonathan Taylor9.6Kimani Vidal6.48
Michael Pittman7.45Hassan Haskins2.98
Alec Pierce3.78Ladd McConkey7.4
Tyler Warren6.9Keenan Allen5.92
Colts DST 5.8Oronde Gadsden II4.72


Chargers DST 5.1
Green Bay Packers
@
Arizona Cardinals
Sun, Oct 19 at 4:25 pm ET •
ARI +6.5, O/U 45
PackersRTG (MAX 10)CardinalsRTG (MAX 10)
Jordan Love7.0Jacoby Brissett4.5
Josh Jacobs8.7Zonovan Knight4.65
Matthew Golden5.9Michael Carter4.82
Romeo Doubs5.62Zay Jones4.98
Tucker Kraft5.5Michael Wilson3.45
Packers DST 7.6Greg Dortch3.1


Trey McBride7.05


Cardinals DST 3.7
Washington Commanders
@
Dallas Cowboys
Sun, Oct 19 at 4:25 pm ET •
DAL +1.5, O/U 54.5
CommandersRTG (MAX 10)CowboysRTG (MAX 10)
Jayden Daniels9.4Dak Prescott9.3
Jacory Croskey-Merritt7.38Javonte Williams7.85
Deebo Samuel7.25CeeDee Lamb8.4
Luke McCaffrey4.02George Pickens7.55
Chris Moore3.0KaVonte Turpin3.3
Zach Ertz5.35Jake Ferguson6.45
Commanders DST 5.6Cowboys DST 2.3
Atlanta Falcons
@
San Francisco 49ers
Sun, Oct 19 at 8:20 pm ET •
SF -1.5, O/U 47
FalconsRTG (MAX 10)49ersRTG (MAX 10)
Michael Penix Jr.4.7Mac Jones5.3
Bijan Robinson9.7Christian McCaffrey9.8
Tyler Allgeier3.4Jauan Jennings5.7
Drake London9.1Kendrick Bourne5.25
Kyle Pitts5.22Demarcus Robinson3.08
Falcons DST 6.1George Kittle7.28


49ers DST 3.4
Tampa Bay Buccaneers
@
Detroit Lions
Mon, Oct 20 at 7:00 pm ET •
DET -5.5, O/U 52.5
BuccaneersRTG (MAX 10)LionsRTG (MAX 10)
Baker Mayfield8.4Jared Goff8.0
Rachaad White7.15Jahmyr Gibbs8.5
Mike Evans6.8David Montgomery5.42
Tez Johnson5.1Amon-Ra St. Brown9.45
Sterling Shepard4.78Jameson Williams6.12
Kameron Johnson3.15Sam LaPorta6.18
Cade Otton4.62Lions DST 5.3
Buccaneers DST 3.5

Houston Texans
@
Seattle Seahawks
Mon, Oct 20 at 10:00 pm ET •
SEA -3.5, O/U 41
TexansRTG (MAX 10)SeahawksRTG (MAX 10)
C.J. Stroud5.9Sam Darnold7.1
Woody Marks5.2Kenneth Walker III5.65
Nick Chubb4.52Zach Charbonnet4.48
Nico Collins8.62Jaxon Smith-Njigba9.3
Christian Kirk4.22Cooper Kupp5.05
Jayden Higgins3.55Tory Horton4.32
Dalton Schultz3.85AJ Barner4.45
Texans DST 6.6Seahawks DST 7.8