I was recently asked if the first round of Fantasy drafts this season would be easy because there are so many elite players. While the talent is there, I don't expect the first round to be easy at all. There are plenty of tough decisions to make.
We held a half-PPR mock draft this week with members of our CBS Sports staff, as well as three members of our Fantasy Football Today podcast audience (Erik Guenther, Brad Curnett, and Rob Thomas). You should analyze the entire draft, especially players recently impacted by NFL free agency, but we're going to dive into Round 1 here.
It starts at No. 1 overall, and there will be a strong debate over whether Jahmyr Gibbs or Bijan Robinson should go with that selection. I went with Gibbs, and I'm expecting a monster season from him with David Montgomery now in Houston, even with the Lions adding Isiah Pacheco.
Robinson should also be in line for a huge year, and I love him at No. 2 overall. But I like the offense in Detroit better than Atlanta, and even with Tyler Allgeier now in Arizona, Bijan Robinson will lose some work to Brian Robinson Jr. as well. In 2025, Bijan Robinson (18.7) was slightly better than Gibbs (18.5) in half-PPR, but I expect that to change in 2026.
Another fun debate will be who is the No. 1 receiver among Ja'Marr Chase, Puka Nacua, and Jaxson Smith-Njigba. I have it ranked Nacua, Chase, and Smith-Njigba, but the order in this draft was actually Chase, Justin Jefferson, Smith-Njigba, and Nacua. I'm hoping Jefferson will rebound this season with Kyler Murray now the expected quarterback for the Vikings, but Jefferson should not be drafted ahead of Nacua or Smith-Njigba as of now.
In 2025, Nacua (18.8) was better than Smith-Njigba (17.2) and Chase (15.3), and I expect Nacua to have another standout campaign in 2026 as the go-to guy for Matthew Stafford. Chase should rebound with a healthy Joe Burrow, and Smith-Njigba should again be awesome for Sam Darnold. For me, there is a clear top trio at this position, and all three should be drafted in the top five overall picks.
Two other tough calls for Round 1 will be when to draft Christian McCaffrey and De'Von Achane. For McCaffrey, there should be concerns about his age (he turns 30 in June) and workload from 2025, when he had 413 total touches in the regular season (311 carries and 102 catches).
Remember, in 2024, McCaffrey was coming off a 2023 campaign where he had 412 total touches, including the playoffs, and he only played four games due to Achilles and knee injuries the following season. I hope the same thing doesn't occur in 2026. The earliest I would draft McCaffrey is No. 6 overall, and he went at No. 8 overall in this mock draft.
Achane went at No. 10 overall here, and that's a good spot for him. He should be the focal point of Miami's offense, but the Dolphins have little talent around him after Jaylen Waddle was traded to Denver. And Malik Willis' rushing ability might hurt Achane in the passing game. I'm worried about Achane, and he's my No. 5 running back behind Gibbs, Robinson, McCaffrey, and Jonathan Taylor, who was drafted at No. 11 overall.
As for the rest of the players in Round 1, they were all receivers. Amon-Ra St. Brown went at No. 7 overall, CeeDee Lamb went at No. 9, and Drake London was at No. 12. I agree that all of these players should be first-round picks, and I like St. Brown and Lamb ahead of Jefferson for now.
There is a chance we could see Malik Nabers creep into Round 1 also, but I would prefer him in Round 2 coming off last year's torn ACL. And Trey McBride could also end up as a first-round pick, but I would rather draft him in Round 2.
Once the NFL Draft is over, we should have a clear picture of the top 12 players for 2026. But the debates are happening now for Round 1, and this draft is an example of what can still unfold this season.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award 0.5 points for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
2. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst
3. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer
4. Brandon Howard, Fantasy Editor
5. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
6. Erik Guenther, Podcast Listener
7. Brad Curnett, Podcast Listener
8. Rob Thomas, FFT Facebook Moderator
9. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
10. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff
11. Heath Cummings, Senior Fantasy Analyst
12. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
Round By Round
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Jamey Eisenberg
|
J. Gibbs RB DET
|2
|Jacob Gibbs
|
B. Robinson RB ATL
|3
|Jack Capotorto
|
J. Chase WR CIN
|4
|Brandon Howard
|
J. Jefferson WR MIN
|5
|R.J. White
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|6
|Erik Guenther
|
P. Nacua WR LAR
|7
|Brad Curnett
|
A. St. Brown WR DET
|8
|Rob Thomas
|
C. McCaffrey RB SF
|9
|Thomas Shafer
|
C. Lamb WR DAL
|10
|Jake Grogins
|
D. Achane RB MIA
|11
|Heath Cummings
|
J. Taylor RB IND
|12
|Dave Richard
|
D. London WR ATL
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Dave Richard
|
J. Cook RB BUF
|14
|Heath Cummings
|
A. Jeanty RB LV
|15
|Jake Grogins
|
T. McBride TE ARI
|16
|Thomas Shafer
|
M. Nabers WR NYG
|17
|Rob Thomas
|
N. Collins WR HOU
|18
|Brad Curnett
|
O. Hampton RB LAC
|19
|Erik Guenther
|
G. Pickens WR DAL
|20
|R.J. White
|
C. Brown RB CIN
|21
|Brandon Howard
|
D. Henry RB BAL
|22
|Jack Capotorto
|
K. Walker III RB KC
|23
|Jacob Gibbs
|
B. Bowers TE LV
|24
|Jamey Eisenberg
|
R. Rice WR KC
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Jamey Eisenberg
|
C. Olave WR NO
|26
|Jacob Gibbs
|
J. Jacobs RB GB
|27
|Jack Capotorto
|
S. Barkley RB PHI
|28
|Brandon Howard
|
J. Williams WR DET
|29
|R.J. White
|
A. Brown WR PHI
|30
|Erik Guenther
|
K. Williams RB LAR
|31
|Brad Curnett
|
B. Hall RB NYJ
|32
|Rob Thomas
|
T. McMillan WR CAR
|33
|Thomas Shafer
|
B. Irving RB TB
|34
|Jake Grogins
|
T. Henderson RB NE
|35
|Heath Cummings
|
T. Higgins WR CIN
|36
|Dave Richard
|
E. Egbuka WR TB
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Dave Richard
|
T. Etienne RB NO
|38
|Heath Cummings
|
L. Burden III WR CHI
|39
|Jake Grogins
|
G. Wilson WR NYJ
|40
|Thomas Shafer
|
J. Allen QB BUF
|41
|Rob Thomas
|
L. Jackson QB BAL
|42
|Brad Curnett
|
D. Smith WR PHI
|43
|Erik Guenther
|
J. Williams RB DAL
|44
|R.J. White
|
D. Swift RB CHI
|45
|Brandon Howard
|
Z. Flowers WR BAL
|46
|Jack Capotorto
|
M. Evans WR SF
|47
|Jacob Gibbs
|
D. Adams WR LAR
|48
|Jamey Eisenberg
|
L. McConkey WR LAC
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Jamey Eisenberg
|
C. Skattebo RB NYG
|50
|Jacob Gibbs
|
J. Waddle WR DEN
|51
|Jack Capotorto
|
D. Moore WR BUF
|52
|Brandon Howard
|
X. Worthy WR KC
|53
|R.J. White
|
T. McLaurin WR WAS
|54
|Erik Guenther
|
C. Loveland TE CHI
|55
|Brad Curnett
|
Q. Judkins RB CLE
|56
|Rob Thomas
|
R. Harvey RB DEN
|57
|Thomas Shafer
|
B. Tuten RB JAC
|58
|Jake Grogins
|
D. Metcalf WR PIT
|59
|Heath Cummings
|
R. Odunze WR CHI
|60
|Dave Richard
|
T. Warren TE IND
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Dave Richard
|
C. Watson WR GB
|62
|Heath Cummings
|
J. Meyers WR JAC
|63
|Jake Grogins
|
M. Wilson WR ARI
|64
|Thomas Shafer
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|65
|Rob Thomas
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|66
|Brad Curnett
|
T. Kraft TE GB
|67
|Erik Guenther
|
C. Sutton WR DEN
|68
|R.J. White
|
D. Maye QB NE
|69
|Brandon Howard
|
D. Njoku TE CLE
|70
|Jack Capotorto
|
C. Hubbard RB CAR
|71
|Jacob Gibbs
|
D. Montgomery RB HOU
|72
|Jamey Eisenberg
|
A. Pierce WR IND
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Jamey Eisenberg
|
S. LaPorta TE DET
|74
|Jacob Gibbs
|
P. Washington WR JAC
|75
|Jack Capotorto
|
C. Godwin WR TB
|76
|Brandon Howard
|
I. Pacheco RB DET
|77
|R.J. White
|
J. Warren RB PIT
|78
|Erik Guenther
|
R. Pearsall WR SF
|79
|Brad Curnett
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|80
|Rob Thomas
|
M. Pittman WR PIT
|81
|Thomas Shafer
|
K. Pitts TE ATL
|82
|Jake Grogins
|
W. Robinson WR TEN
|83
|Heath Cummings
|
J. Hurts QB PHI
|84
|Dave Richard
|
R. Stevenson RB NE
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Dave Richard
|
J. Burrow QB CIN
|86
|Heath Cummings
|
I. Likely TE NYG
|87
|Jake Grogins
|
K. Shakir WR BUF
|88
|Thomas Shafer
|
G. Kittle TE SF
|89
|Rob Thomas
|
B. Corum RB LAR
|90
|Brad Curnett
|
J. Addison WR MIN
|91
|Erik Guenther
|
R. Dowdle RB PIT
|92
|R.J. White
|
K. Monangai RB CHI
|93
|Brandon Howard
|
K. Murray QB MIN
|94
|Jack Capotorto
|
J. Dart QB NYG
|95
|Jacob Gibbs
|
J. Daniels QB WAS
|96
|Jamey Eisenberg
|
T. Pollard RB TEN
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Jamey Eisenberg
|
J. Herbert QB LAC
|98
|Jacob Gibbs
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|99
|Jack Capotorto
|
R. Doubs WR NE
|100
|Brandon Howard
|
J. Blue RB DAL
|101
|R.J. White
|
S. Diggs WR NE
|102
|Erik Guenther
|
J. Downs WR IND
|103
|Brad Curnett
|
Z. Charbonnet RB SEA
|104
|Rob Thomas
|
T. Allgeier RB ARI
|105
|Thomas Shafer
|
A. Jones RB MIN
|106
|Jake Grogins
|
J. Coker WR CAR
|107
|Heath Cummings
|
J. Dobbins RB DEN
|108
|Dave Richard
|
T. Hill WR MIA
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Dave Richard
|
B. Aiyuk WR SF
|110
|Heath Cummings
|
E. Wilson RB SEA
|111
|Jake Grogins
|
O. Gadsden II TE LAC
|112
|Thomas Shafer
|
J. Mason RB MIN
|113
|Rob Thomas
|
J. Conner RB ARI
|114
|Brad Curnett
|
C. Williams QB CHI
|115
|Erik Guenther
|
K. Boutte WR NE
|116
|R.J. White
|
J. Jennings WR SF
|117
|Brandon Howard
|
M. Golden WR GB
|118
|Jack Capotorto
|
R. White RB WAS
|119
|Jacob Gibbs
|
J. Reed WR GB
|120
|Jamey Eisenberg
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Jamey Eisenberg
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|122
|Jacob Gibbs
|
J. Brooks RB CAR
|123
|Jack Capotorto
|
T. Kelce TE KC
|124
|Brandon Howard
|
M. Willis QB MIA
|125
|R.J. White
|
Q. Johnston WR LAC
|126
|Erik Guenther
|
B. Robinson Jr. RB ATL
|127
|Brad Curnett
|
J. Higgins WR HOU
|128
|Rob Thomas
|
D. Sampson RB CLE
|129
|Thomas Shafer
|
K. Gainwell RB TB
|130
|Jake Grogins
|
E. Ayomanor WR TEN
|131
|Heath Cummings
|
W. Marks RB HOU
|132
|Dave Richard
|
J. Nailor WR LV
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Dave Richard
|
D. Prescott QB DAL
|134
|Heath Cummings
|
A. Mitchell WR NYJ
|135
|Jake Grogins
|
R. Flournoy WR DAL
|136
|Thomas Shafer
|
T. Hunter WR JAC
|137
|Rob Thomas
|
R. Shaheed WR SEA
|138
|Brad Curnett
|
I. TeSlaa WR DET
|139
|Erik Guenther
|
T. Lawrence QB JAC
|140
|R.J. White
|
T. Benson RB ARI
|141
|Brandon Howard
|
S. Williams WR GB
|142
|Jack Capotorto
|
A. Kamara RB NO
|143
|Jacob Gibbs
|
K. Williams WR NE
|144
|Jamey Eisenberg
|
C. Kirk WR SF
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Jamey Eisenberg
|
D. Mooney WR NYG
|146
|Jacob Gibbs
|
J. McMillan WR TB
|147
|Jack Capotorto
|
D. Goedert TE PHI
|148
|Brandon Howard
|
O. Gordon II RB MIA
|149
|R.J. White
|
D. Kincaid TE BUF
|150
|Erik Guenther
|
B. Purdy QB SF
|151
|Brad Curnett
|
K. Vidal RB LAC
|152
|Rob Thomas
|
J. Jeudy WR CLE
|153
|Thomas Shafer
|
D. Samuel WR WAS
|154
|Jake Grogins
|
M. Stafford QB LAR
|155
|Heath Cummings
|
P. Mahomes QB KC
|156
|Dave Richard
|
C. Ridley WR TEN
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Dave Richard
|
J. James RB SF
|158
|Heath Cummings
|
M. Andrews TE BAL
|159
|Jake Grogins
|
T. Spears RB TEN
|160
|Thomas Shafer
|
B. Allen RB NYJ
|161
|Rob Thomas
|
C. Kupp WR SEA
|162
|Brad Curnett
|
T. Horton WR SEA
|163
|Erik Guenther
|
T. Tucker WR LV
|164
|R.J. White
|
J. Johnson TE NO
|165
|Brandon Howard
|
T. Hockenson TE MIN
|166
|Jack Capotorto
|
K. Mitchell RB LAC
|167
|Jacob Gibbs
|
B. Strange TE JAC
|168
|Jamey Eisenberg
|
C. Okonkwo TE WAS
